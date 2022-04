El quinto presupuesto da para el duodécimo lugar en la ACB

El Unicaja está completando una temporada decepcionante, con seguridad una de las peores de su historia. Hay que mirar los números, pero también el contexto. El balance habla por sí sólo. 19 victorias y 23 derrotas. Un 45% de triunfos, no se está ni por encima del 50. Quedan cuatro partidos, por lo que sólo dará para equilibrarlo en el mejor de los casos. En la Basketball Champions League, tercera competición continental en la que fue eliminado en cuartos de final, es de 6-6. Peor en la ACB, donde ahora marcha undécimo con 13-17. El play off es casi una utopía y ahora el anhelo es el décimo puesto para asegura Europa la próxima temporada. Valgan unas cuantas líneas para poner en situación.

En el deporte dos y dos no son cuatro y mucha de su belleza reside en esa imprevisibilidad. Pero no es menos cierto que cuanto más dinero tienes más cerca estás del éxito. De cientos de ejemplos está lleno. En España el equipo malagueño sigue teniendo poderío económico, con el quinto presupuesto más alto, 10 millones según un informe de 2Playbook. Por encima de los cajistas están el Real Madrid (44), el Barça (43.5), el Valencia Básket (21.8) y el Baskonia (15). La tijera con ellos ya sí se abrió de manera definitiva, parece inalcanzables a corto plazo en el mejor de los escenarios. Sucede que Gran Canaria (8.7) y Lenovo Tenerife (7.2) ya aprietan por detrás. Los isleños, sobre todo los tinerfeños, están ya por delante también deportivamente. Lo que se vio en el Carpena hace una semana, aunque la distancia no sea tan grande, da fe.

La información también hablaba de la parte dirigida al gasto en la primera plantilla. De esos 10 millones seis van para el equipo que ahora dirige Ibon Navarro. El resto para el funcionamiento del club (cantera, viajes, personal de oficina, etc). Un plantel caro que es el quinto en gasto y el duodécimo sobre la pista. Un dato lapidario. Llama la atención como presupuestos mucho más austeros están por delante. Valgan el Río Breogán (2.3), el UCAM Murcia (2.5) o el Bilbao Básket (1.9). En algún caso hasta el equipo malagueño los triplica. El caso más llamativo es el del Baxi Manresa, con 1.5 millones para su plantilla. Está en la Final Four de la BCL (ganó 2-0 en cuartos al Unicaja) y llegó a ir tercero en la ACB. Un trabajo sensacional.

Aunque es más barata que algunas recientes, la pista dice que es un equipo muy caro. Sobre ello ya alertaba, aunque no en base al rendimiento sino a la rentabilidad, Antonio Jesús López Nieto hace unos meses. "Yo ya conocía los contratos. Viajando por España noto diferencias contractuales. Nosotros estamos más cerca de Manresa y Fuenlabrada que del Real Madrid y el Barcelona. Nosotros estamos en 10, el Madrid tiene 35 y los otros 4. Hay gente que ha funcionado bien con equipos de 3/4 millones. Hay gente que ha aprovechado el dinero de manera distinta", afirmaba el presidente, que seguía: "Cuando fichan por el Unicaja exigen Y y en algunos de menor presupuesto X. Ahí tenemos que buscar la estrategia. Nosotros somos un gran club, con una gran estructura, una gran cantera, una gran ciudad... No podemos pagar por encima de los demás y de lo que actualmente genera el baloncesto nacional. Para los sueldos que tiene no me cuadran los números". Un informe que manifiesta que queda un margen de mejora en la gestión muy grande. Por delante un verano clave.