Alberto Díaz, sobre su lesión: "Llegaba muy justo y el equipo va como una moto"

El Unicaja dio la talla una vez más y se clasificó a las semifinales de los playoffs de la Liga Endesa tras vencer con mucha autoridad al Lenovo Tenerife en dos encuentros. El conjunto malagueño se mostró muy superior a su rival tanto en el Carpena como tierras canarias y ya espera al FC Barcelona o al Valencia Basket para luchar por un hueco en la final. Nuestros compañeros de COPE Málaga tuvieron acceso al vestuario local en la celebración de la victoria y pudieron hablar con los protagonistas.

El primero en hablar fue Juanma Rodríguez, director deportivo del equipo cajista, y no dudo en mirar al pasado para dimensionar la evolución existente: "Yo me acuerdo del año pasado cuando perdimos aquí con ellos de más de 30, ha pasado un año y esto ha cambiado mucho para bien".

"Hemos rotado mucho, hemos ganado sin Alberto Díaz. Hace unos años, esto era impensable. Bueno, pues muy contentos, no solo de dónde y cómo está el equipo, sino también de las ganas que tienen y sobre todo lo que están disfrutando", añadió el directivo. Para acabar, habló sobre lo que se viene para los cajistas: "A pelear y a competir. No, no tengamos ninguna duda, de eso y ya a vivir y a disfrutar de lo que son unas semifinales. Vamos a ver si somos capaces de competirles bien y de ganarles".

Tras esto, el siguiente en pasar por los micrófonos de COPE Málaga fue el alero Jonathan Barreiro, que se mostró bastante contento con el partido: "Hemos hecho un partido rozando la excelencia dado una energía tremenda en ese segundo cuarto, cuando peor estaban las cosas". "Este es mi rol en el equipo. Intentar dar toda la energía posible al equipo, defender, coger rebotes y, de esta manera, he intentado ayudar a mis compañeros", concluyó.

Por último, habló Alberto Díaz, que se ha perdido el partido por lesión: "Yo creo que nos ha costado entrar en el partido. Hemos estado un poco fríos y bueno, con el apoyo de la gente, hemos salido más duros y hemos podido focalizar en la defensa y en ser duros atrás".

Por último, el base ha hablado sobre su estado físico: "Llegaba muy justo por el calendario, que es muy apretado por el playoff, pero bueno, el equipo va como una moto y así me da tiempo para poder recuperarme bien".