Alberto Díaz: objetivo llegar al Real Madrid

Una muestra de la evolución del Unicaja esta temporada es que una ausencia de Alberto Díaz era un auténtico drama en años anteriores. Su fuerte esguince de tobillo en el partido ante el UCAM Murcia le hace llevar tres semanas ya de baja, pero el equipo ha respondido y ganado los cinco partidos siguientes, con Tyson Carter jugando los minutos en su puesto y Perry ostentando algún galón mal. Pero no hay que olvidar que el malagueño es el alma de esta plantilla, aunque se haya reducido la dependencia es un hombre que en partido de esta tensión como los que se avecinan en la Final Four o en el play off garantiza unos mínimos muy altos. Las cualidades de TJ Shorts, base del Bonn, hacen aún más necesaria su vuelta.

Alberto Díaz, que recibe este miércoles la medalla de oro de la provincia en Alhaurín, ya bromeaba en la gala del lunes del 30 aniversario del club que "voy muy bien, he venido para que la prensa saque que está todo en orden. Todo sigue sus plazos". Está haciendo cada vez más cosas después de unas primeras semanas en las que estaba su movilidad limitada.

"Tenemos algún problema físico, como Alberto, que va bien su recuperación; Darío también tuvo un pequeño problema en la rodilla, esperemos que esté bien pronto", explicaba Juanma Rodríguez, director deportivo del club cuando se le cuestionaba por la situación física de la plantilla: "Alberto va bastante mejor estos días, a finales de esta semana esperemos ver si puede hacer algo con el equipo. No significa que vaya a llegar ya con Joventut o Manresa seguro, pero los plazos de los médicos estiman que para el Madrid puede llegar".

El partido del Real Madrid en la capital de España, previsto para el domingo 7 de mayo, es el último que el Unicaja jugará antes de la Final Four. Como decía Ibon Navarro en el regreso de Djedovic ante el Fuenlabrada antes de jugar la eliminatoria del UCAM, "hay que quitar la carbonilla". En función de cómo sea su evolución se podría adelantar algún plazo, pero el plan es que Alberto vuelva ese día.