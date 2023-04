"El Bonn es un claro candidato a ganar la Final Four"

El Bonn ha mostrado poderío en esta BCL, la gran revelación de esta competición, no se contemplaba al conjunto alemán como uno de los serios contendientes al título; poco a poco aumentando el ruido y también confirmando lo que se auguraba durante el curso, será un hueso muy duro bien en Jerusalén o Málaga, a la espera de dilucidar definitivamente dónde se disputará la Final Four. Los germanos remontaron al Estrasburgo su serie de cuartos de final, incómoda esa serie por lo que siempre exigen los equipos franceses, se podía atragantar, pero a tiempo para desatascarla. Hablaba Ibon Navarro del Bonn en sala de prensa, siempre avisó el vitoriano de sus prestaciones. "Es un equipo que juega muy alegre, aparentemente con poco sistemas, pero tiene muchas normas y lecturas bien ejecutadas. Un equipo bien entrenado, con un jugador muy importante como es TJ Shorts, pero tiene otros que dan mucho al juego del equipo, con un ritmo muy alto, un estilo muy agresivo. Desde principio se veía que iba a ser un equipo que iba a estar por cómo jugaba, el poso que le ves cuando va avanzando la temporada y van mejorando; van haciendo las cosas mejor. Era un candidato a la Final Four y ahora es un candidato claro a ganarla. Es muy buen equipo y juega muy bien", analizaba el vitoriano ante los medios de comunicación, más sonriente de lo habitual.

Ha ido emergiendo el baloncesto en Alemania, con proyectos también muy sólidos, al margen del Bayern de Múnich, pretendiente de Dylan Osetkowski, o el Alba Berlín; una segunda línea que llama a la puerta, ahora es el Bonn, la temporada pasada el Ludwigsburg se quedó a las puertas de jugar la final de esta BCL, con un nivel que va aumentando en esa clase media. Cada vez una Liga más atractiva, con una inyección económica palpable, viéndose traducida en éxitos también a nivel europeo. El Bonn aprieta.