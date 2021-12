"Cada partido es un sufrimiento, ganar fuera siempre es bueno"

Alberto Díaz y Darío Brizuela hablaron al final del partido en Sevilla en los micrófonos de Cope Málaga. Ambos le dieron el valor al triunfo del Unicaja en San Pablo, aunque admitieron que hay cosas que mejorar para crecer como equipo.

"Cada partido es un sufrimiento y aunque tengas un colchoncito se te va en un momento. Es la tercera victoria seguida en la ACB, pero tenemos que seguir. Ellos han arriesgado mucho, han ido a por todas, hemos entrado en lo que ellos querían, paramos el juego y eso lo tenemos que evitar. Ganar fuera siempre es bueno. El partido no ha sido bonito y vistoso, pero tienen el agua al cuello y sacar la victoria tiene mérito. Ver a 200 malagueños ayuda a ver que pasa un poco la pandemia y sentir. su cariño Cada punto importa para la Copa y hay que jugar hasta el último segundo, igual el triple de Carlos nos da mucho", decía el base malagueño, clave para el triunfo.

Por su parte, Brizuel decía que "han remontado, han sabido correr, rebotear y apretarnos atrás pero hemos estado sólidos para ganar. Ha sido un partido bronco, nos ha costado meter, hemos dependido de Norris y su talento individual. Hemos estado bastante sólidos en defensa salvo en el rebote. Este deporte no es tan fácil, no coges 10 de renta y cierras el partido. Ellos han sacado más energía, han anotado tiros bien defendidos. No he tenido un buen día en el tiro, respeto al entrenador, lo que haga Fotis hay que respetarlo porque es el que manda y hoy metiendo poco es normal que juegue menos. Es una victoria solo, nos queda aún por jugar. Se agradece muchísimo que haya 200 malagueños, es espectacular. Carlos se reía mucho en el vestuario por el triple, igual esos tres puntos te pueden dar la Copa al final".