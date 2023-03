Alberto Díaz: "Soy un privilegiado por jugar en el club de mi vida"

Un equipo de la Basketball Champions League y la FIBA se desplazó hasta Málaga para realizar un reportaje sobre Alberto Díaz. La dimensión del jugador malagueño ha traspasado fronteras a raíz del Eurobásket. En seis meses ha sido campeón de Europa de selecciones y campeón de Copa. Y aspira a seguir con la BCL. Darío Brizuela, su íntimo amigo Carlos Peña, Ángel Sánchez Cañete e Ibon Navarro ayudan a hacer un retrato sobre Alberto en un vídeo de siete minutos distribuido por redes sociales.

"El baloncesto es para mí mi vida, no sólo en la pista sino fuera de ella. Es parte de mí, es parte de mi vida. Cuando ve a los niños ilusionarse y emocionarse y compartir un rato contigo es muy bonito e intentas darle lo que un día te dieron las personas que estaban al otro lado. Desde pequeño lo tenía muy claro, que mi ilusión era ser jugador de baloncesto, profesional, y si podía ser aquí en mi casa, mucho mejor", expone Alberto Díaz sobre lo que supone la pelota naranja en su vida.

"No creo que sea duro, ni que pase desapercibido. Quienes están en el equipo, entrenadores y compañeros, saben la importancia que tiene esto", habla sobre el trabajo sucio que le toca hacer: "Para mí, fue una puerta que tuve que derribar para ganar minutos y competir con gente realmente buena. Así se ha marcado mi camino".

"Para ser sincero, es un objetivo que tenía, algo que siempre uno quiere alcanzar, disfrutar los grandes torneos. Con el paso del tiempo lo ves más como un sueño, por la ilusión y las ganas de hacerlo", señalaba sobre el título europeo conseguido con la selección: "Mi vida sigue igual, no ha cambiado, pero mediáticamente sí que ha supuesto un boom, algo mucho más grande de lo que yo me esperaba. Ves que la gente te reconoce mucho más por la calle, en otras ciudades, otros pabellones... Te tienen cierto respeto y algo ha cambiado mi vida en ese aspecto".

Hay informaciones sobre el interés de clubes poderosos en Alberto Díaz, reconocido por el propio presidente. El club trabajará para satisfacerle. "Soy un privilegiado por jugar en el club de mi vida, con mi gente, con mi familia, mis amigos, en mi tierra. Málaga es una ciudad de baloncesto, a la gente le encanta venir al Carpena y ver baloncesto. Como capitán y jugador de la casa, de Málaga, siempre te encuentras con la obligación de decirle a los compañeros dónde están, que sepan el entorno, la historia...", apuntaba Alberto Díaz, que piensa en hacer también algo grande en Europa: "En el deporte lo único que importa es el día de hoy, lo que hayas hecho atrás es pasado y la BCL es una competición en la que el club ha puesto mucha ilusión, nosotros tenemos muchísima ilusión y queremos darlo todo e ir a ganarla".

Su mejor amigo en el equipo y uno de los mejores fuera de la pista es Darío Brizuela. "Piensa mucho en el equipo, se desgasta mucho en defensa, en ataque creo que es bastante mejor de lo que la gente piensa y de lo que él se cree, se lo he dicho bastantes veces, y estar con él es muy fácil. Es lo mejor que tiene Alberto. Es un pedazo de jugador, pero con lo que me quedo de él y con lo que destaca es que es muy buena persona y muy buen compañero", le elogia el jugador vasco.

Carlos Peña es un amigo de la infancia que sigue al lado de él. "Veníamos a ver partidos juntos del Unicaja cuando él aún no jugaba. Y él me decía 'un día me gustaría estar ahí abajo y que me vierais a mí. Siempre ha sido su sueño estar ahí de verde. Él siempre piensa en baloncesto. Cuando está fuera de la pista siempre habla del juego, ve otros partidos... Siempre ha sido muy apasionado de este deporte", señala Peña, que también aporta alguna información sobre el base fuera de los focos: "Alberto es un chico muy sencillo, muy cercano con su círculo más íntimo. Quizá desde fuera no se ve, pero empatiza mucho contigo, te ayuda, si tienes un problema siempre va a estar ahí para echarte una mano. Es un chico normal, que tiene una profesión muy bonita y que se le da muy bien".

Ángel Sánchez-Cañete, técnico ayudante del Unicaja y de la selección española, conoce a Alberto Díaz desde pequeño, estaba en el equipo cuando Luis Casimiro le dio la alternativa. "Hay parte de él que viene desde atrás, desde los equipos jóvenes. Tiene verdadero amor por el baloncesto. Al tener amor por el baloncesto ha vivido también muchas cosas del primer equipo cuando él era niño. Él tiene como ídolos a los jugadores malagueños anteriores", explica sobre su vinculación emocional con el Unicaja: "Ha trabajado mucho, no sólo porque él ponga esfuerzo físico, sino por su mentalidad. Es una persona inteligente, trabajadora no sólo en lo físico sino también en lo mental, a la hora de estudiar el juego. Su forma de vivir es lo que le lleva, es lo que marca la diferencia con las pequeñas cosas. Los primeros momentos no venía a pasarlo bien con el primer equipo y disfrutar de la experiencia. Venía a competir y ganar minutos si podía, que es lo que hizo".

"Los números reflejan muchas veces cosas que se pueden contar, pero Alberto hace muchas cosas que no se pueden contar con números. Las cosas de esfuerzo y defensa muchas veces no se pueden contabilizar, por eso no se reflejan el valor que él realmente él tiene. Hay una parte que no te sorprende porque lo conoces de verlo cada día, lo que sí te sorprende es que lo consiga hacer con un impacto tan rápido y al máximo nivel", reflexiona Cañete sobre el crecimiento del malagueño: "De alguna manera la gente quiere es ver gente peleando, que se esfuerza. Lo que la gente hace en su vida normal, en sus trabajos, que a veces tiene problemas. Alberto es el ejemplo de ese esfuerzo que siempre pone. Y eso transmite, que con esfuerzo todo se puede conseguir.

Mientras, Ibon Navarro destacaba que "el talento de hacer cosas muy bonitas es difícil tenerlo, pero es difícil también tener el talento que él tiene, trabajar, esforzarse y poner su físico en riesgo por el bien del equipo. Conozco jugadores a los que no le importa el trabajo sucio, pero no tantos que disfruten haciendo el trabajo sucio. Afortunadamente, para él y para la gente del baloncesto, lo que ha hecho en el Eurobásket propició que la gente abriera sus ojos y se viera ese trabajo que no es tan bonito ni de highlights, aunque empieza ya a haber highlights defensivos. Y ahí, él aparece. Alberto era el jugador del Unicaja que era muy buen defensor, muy pesado... Alberto ahora se ha convertido en ese jugador pero para el espectador español. Es muy bien recibido en casi todos los campos", remata el entrenador del Unicaja.