El icono Alberto Díaz

Alberto Díaz tenía 10 años cuando el Unicaja consiguió la Copa del Rey de Zaragoza 2005. Ya jugaba en la EBG y recuerda con precisión dónde estaba en cada título ganado por el club. En los dos anteriores estaba sobre el parqué y el último lo levantó junto a Darío Brizuela. Su último año le ha transportado a otra dimensión como jugador, con el oro en el Eurobásket con un papel trascendente y ha conseguido ser uno de los puntales en este título, que le coloca con dos. Ya sólo tiene por delante a los dos embajadores, Berni Rodríguez y Carlos Cabezas, con tres. Lo lógico es que cuando se retire su camiseta esté al lado de ellos en el cielo del Carpena.

El predicamento de Alberto Díaz entre los niños es impresionante, una gran cantidad había en el camino del paseo triunfal del equipo por las calles de Málaga. Le piden fotos, autógrafos, hasta mensajes de audio para conocidos. Ha llevado sobre sus espaldas años durísimos del club, siendo el rostro reconocible. Con una plantilla bien confeccionada como la actual se potencian virtudes y se disimulan defectos. El contrapunto de Perry le libera y está reconocido como superélite europea defensiva. Sur publicaba ayer el interés serio del Real Madrid por el pelirrojo, que tiene una cláusula cercana al millón de euros. Tiene contrato hasta 2024.

"Estamos trabajando en la configuración de la plantilla, de manera discreta y no me preocupa absolutamente nada", explicaba Antonio Jesús López Nieto en la Cadena Ser: "No me extraña que hubiera ofertas por Alberto. Es un jugador magnífico, está en el mercado pero tiene contrato con nosotros, aunque nos enorgullece que haya interés de otros clubes. Es lógico. Es cupo, le da mayor valor. Tiene contrato esta temporada y, como mínimo, un año más y procuraremos estar a la altura de las circunstancias para que nuestro capitán siga siéndolo muchos años. No llevo las negociaciones, yo veo después los contratos".

Arturo Ortega, que fuera entrenador del Caja de Ronda, es el representante de Alberto. Cuesta imaginarse a Alberto Díaz sin vestir de verde. Está en camino de ser el jugador más trascendente de la historia de la entidad y ahora disfruta rodeado en un grupo especial de compañeros, después de padecer tiempos oscuros. "Levantar un título con el Unicaja para mí es lo más grande”, decía dos meses en una entrevista con este periódico: "Para mí este era mi sueño, quería estar aquí como fuese. He podido levantar la Eurocup, pero ahora como capitán levantarlo tú es otra ilusión, otro reto que te vas marcando. Sigo teniendo la misma ilusión, las mismas ganas".

Es humano y comprensible desde el punto de vista profesional que una llamada y un interés de un grande haga dudar. Habrá que aflojar dinero, pero quizá la mejor manera de seducir a Alberto sea constatar que puede seguir ganando más títulos. Mientras tanto, sigue dando alegría y siendo ejemplo de comportamiento.