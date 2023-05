Alberto Díaz, puesta a punto paulatina

El Unicaja sacó un partido de máxima exigencia ante un combativo BAXI Manresa, el sello de Pedro Martínez, que hace a sus equipos tan impredecibles, por ende de neutralizar; prueba de madurez, la enésima, que consiguieron superar los de Ibon Navarro adelante con la marea en contra, pero siempre el obteniendo soluciones en la ecuación, en un día que se barruntaba como negativo, pero que acabó de la mejor manera posible, con un Carpena que se quedó con ganas de más baloncesto, por momentos partido tosco. Y lo hizo sin Alberto Díaz y Darío Brizuela, dos estandartes de los que no se depende, sí para dar profundidad a una rotación que lo agradece. Es algo paradójico el planteamiento, jugadores insignias, líderes, ambos dan infinidad de pros. Hablaba Ibon Navarro de esa enfermería, la duda reside si podrán estar ante el Real Madrid este domingo, última prueba para calibrar, el equipo blanco no es un buen rival para ello, antes de la Final Four de la BCL, donde se quiere llegar con todo medido... y apto en cuanto a salud. El contar con los doce ante el Bonn sería un tesoro de gran valor.

"Alberto ayer hizo el primer día con el equipo, va bien; hay que tener cuidado, pendiente de sus sensaciones. Intentamos que haga poco, pero que tenga buenas sensaciones, que mucho y esté mucho peor. La lesión de Darío, ya tiene menos inflamada la rodilla, aunque todavía tiene líquido dentro, progresa adecuadamente, no estaba preparado. Ha hecho un entrenamiento individual, tenía buenas sensaciones, y vamos a ver si conseguimos que pueda mejorar en las próximas 72 horas. Pero tranquilidad", explicaba Ibon Navarro en sala de prensa, con cautela, pero donde subyace esa positividad, moderada, de ver a los campeones de Europa muy pronto sobre el parqué.

El capitán completó la rueda de calentamiento ante BAXI a baja intensidad, se vistió, pero en ningún momento se contempló su entrada, solo una cuestión de ir retomando la dinámica, que ese cuerpo, el tobillo, vaya adquiriendo algo de forma y ya dar la alternativa ante los de Chus Mateo, una cita que tampoco invita, por fortuna, al riesgo, ya con el Unicaja con los deberes bien encarrillados en Liga Endesa, quinto puesto atado y en buena posición por pelear la cuarta con Lenovo Tenerife. Más ralentizado va lo de Brizuela, rodilla ya dolorida en los últimos días, pero en el club esperan que esté en plenas condiciones para el 12 de mayo. Cuestión de día día. Hablará Ibon Navarro el viernes, antes de partir a la capital, para dar una nueva actualización de la enfermería.

Barreiro, con herida de guerra

En un momento generó incertidumbre el estado físico de Jonathan Barreiro, dañado de una mano, aunque no hay lesión, simplemente una herida; sin menor importancia. Un respiro porque se ha convertido en un jugador importante, muy querido además en el Palacio, inimaginable, el paradigma de cómo un jugador puede darle la vuelta a su situación reventando los tiempos. Estará el coruñés frente al Real Madrid.