Alberto Díaz, una renovación con los tiempos marcados

El Unicaja y los agentes de Alberto Díaz tienen la ampliación de contrato del base malagueño encauzada. Con el paréntesis lógico mientras se juega el Mundial, el pelirrojo estampará su firma a su regreso de Asia tras acabar su participación en la Copa del Mundo. El acuerdo está perfilado hasta 2028, por cinco temporadas más (una de ellas ya estaba firmada, pero se hará nuevo contrato). Firmaría hasta los 34 años el internacional, que vive su primera experiencia en un Mundial absoluto (ya jugó uno sub 19).

"Me parece bien, fue su mejor partido, estuvo también en la faceta anotadora muy bien con el 3/3 en triples. No me sorprende en absoluto que Alberto dé ese nivel, tendrá días mejores o peores pero su compromiso es firme", afirmaba Antonio Jesús López Nieto cuando se le cuestionaba por la actuación del malagueño en Yakarta, donde también se ganó los piropos de Sergio Scariolo. Cuando se le insistía por si una gran actuación podría complicar la renovación, el presidente respondía que "no me preocupa en absoluto, los tiempos están marcados y no creo que haya ningún problema. Alberto ha dicho por activa y por pasiva que quiere quedarse aquí. Nosotros no le vamos a poner pegas y no creemos que varíe su opinión. El acuerdo está avanzado, aunque hasta que no se firma no está hecho".

Eso sí, López Nieto mostraba su preocupación por la salud de los tres jugadores (también Kendrick Perry y Melvin Ejim) que participan en el evento universal. "Lo que pasa es que siempre tengo una cruz puesta en despacho por los tres jugadores que tenemos ahí. Los clubes nos vemos muy perjudicados con el tema de las selecciones. Es muy bonito, pero los costes los asume el club, los riesgos también y los méritos, naturalmente, se los llevan jugadores y selección, con la Federación cobrando los derechos audiovisuales", lamentaba el máximo mandatario cajista.

La renovación de Alberto Díaz se ha venido larvando desde tiempo atrás, son meses de conversaciones. Hubo algún parón por diferentes motivos. Es una renovación importante y estructural para la que había que pasar filtros. Ya a principios de agosto se cerraron las últimas diferencias más relevantes que había en la negociación, pero, con el jugador ya concentrado con la selección buscando su puesto en el Mundial, se optó por respetar esos tiempos a los que se refería López Nieto. Se espera, al regreso, confirmar la presencia de Alberto Díaz por más años en Málaga, encaminándose a ser un jugador aún más legendario en la historia de la entidad.