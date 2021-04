Alberto Díaz: "Estamos muy tranquilos, sabemos el gran respaldo que tenemos detrás"

Tras una semana atribulada en el Unicaja, con la marcha de presidente en el club (aún ejerciendo hasta que llege el relevo) y una reunión pendiente entre Fundación y Banco para ver cuál será el diseño de la próxima temporada, poco a poco se va viendo cercano el regreso de la competición. Vendrán nueve partidos en cinco semanas en las que se decidirán los puestos para los play off por el título, donde el club debe estar.

No se había oído ninguna voz pública desde el club y el primero en hablar fue Alberto Díaz, emblema de la entidad. "No afecta mucho. Es un tema extradeportivo, estamos muy tranquilos. Sabemos el gran respaldo que tenemos atrás, son cosas que se nos escapan de las manos y no podemos controlar. Lo que sí podemos hacer es darlo todo en la pista y el equipo está centrado en eso simplemente", decía el jugador malagueño en declaraciones distribuidas por el club para referirse a la situación institucional que se vive.

"Nuestro único objetivo en mente es estar en play off. Tenemos que mirarnos nosotros mismos, saber que dependemos de nosotros. Si los resultados acompañan, mucho mejor, pero somos nosotros los que tenemos que ganar", explicaba Alberto Díaz sobre lo que viene ahora en las últimas semanas de una temporada que no ha sido precisamente buena. Considera el base formado en Los Guindos que estos días de trabajo han servido para progresar: "Han sido un par de semanas duras de trabajo, de pulir detalles y mejorar y estamos más cerca del partido, nos han servido estas semanas para trabajar fuerte, mejorar, entrenar y descansar cuando tocaba. Ha sido muy provechoso. Ha valido para mejorar nuestro nivel físico, para recuperar molestias y personalmente me encuentro bastante bien".

Acerca del MoraBanc Andorra, próximo rival, Alberto cerraba diciendo que "es un rival directo, competitivo, duro y que hace un baloncesto alegre. Cada partido es una final para nosotros y contra un rival directo, mucho más. Tenemos que prepararnos mental y físicamente. Nunca se sabe qué nivel tendrán, cuando hay lesiones el resto da un paso adelante. Tiene un gran talento, con mucha hambre y mucha ambición y tenemos que jugar de tú a tú".