Nzosa, español antes del verano

El Unicaja intenta llevar con cautela y proteger a Yannick Nzosa en la medida de lo posible. Hasta los 18 años nada de entrevistas y normalidad para un jugador que sigue yendo por las tardes al instituto y que tiene inquietudes también fuera de la cancha. Pero tampoco se pueden poner puertas al campo. Y el chaval genera expectación. Se trabaja en su nacionalización para que sea ciudadano nacional vía la carta de naturaleza, que en su día ya se aplicó con Rafa Freire Luz o Malick Fall, otros canteranos cajistas, o Ibaka o Mirotic a un nivel más alto.

Jorge Garbajosa decía la pasada semanas que "sí, estamos viendo y trabajando. No queremos forzar las cosas, pero es de esos jugadores que creemos que nos aportarían mucho a nuestra selección. Te encuentras a un jugador con un potencial enorme, siendo además un chaval extraordinario y con una ética de trabajo para su edad fuera de lo común, con una capacidad mental de aprendizaje fuera de lo común... Claro que nos interesa que fuera jugador nacional. A nivel también de persona cuando hablas con él te das cuenta que es perfil selección. Entonces sí que es cierto que empezamos a hablar del tema, pero esto es un proceso muy complicado. Aparte hay muchas restricciones para los jugadores nacionalizados puedan jugar con la selección nacional". Sin dar plazos concretos, daba a entender que su naturalización estaba próxima el que fuera mítico ex jugador del Unicaja.

Y así se valora en la FEB, como un proyecto de jugador en el que vale la pena apostar y poner toda la maquinaria jurídica para que pueda ser español. La tramitación está bastante avanzada. Con la ayuda de su agencia de representación, su familia y su mentor en Congo, Joe Lolonga, se ha recopilado toda la documentación necesaria, proceso en el que el trabajo del Unicaja ha sido crucial. Su tutor en Málaga es Antonio Herrera, director técnico de la cantera y encargado de hablar con profesores y acompañarle en los diferentes trámites. Los servicios jurídicos del club y los contactos de Manolo Rubia en la FIBA avanzaron en su día la concesión del transfer, que se dilató varios meses. En la FEB tienen información de primera mano. Tanto Ángel Sánchez-Cañete como Paco Aurioles y Germán Gabriel, miembros del cuerpo técnico de Katsikaris, han trabajado en los últimos años regularmente con diferentes selecciones españolas. Sergio Scariolo también lo pudo ver en directo en varios partidos en el Carpena antes del inicio de la NBA y en estas páginas expresaba su primera impresión. "Me llama la atención la tranquilidad con que juega. Eso es propio de los grandes. No tanto el ataque, la defensa o la técnica. El poso con el que está en la cancha, la capacidad de no cometer apenas errores. Tampoco de usar sus cualidades atléticas a destiempo, como casi todos los chavales de su edad harían, saltando a todo, o picando las fintas. La madurez con que responde impresiona. El partido de Andorra fue un partido que no puede no llamarte la atención, no sólo en pensar en lo que has visto, sino en darle una proyección", decía tras su debut en Andorra.

Y ese es el plazo que se maneja, que antes del verano Yannick Nzosa pueda ser español, aunque Garbajosa era prudente en sus palabras y no quería pillarse los dedos. El jugador y su entorno lo ven como algo positivo en su carrera competir con España, también puede ayudarle competir a nivel internacional a su subir su stock en el draft, los torneos de categorías inferiores son un habitual escenario de escrutinio intenso de los scouts de la NBA. Este verano podría ya jugar torneos, de consumarse. Hay un sugerente Mundial sub 19 en Letonia (del 3 al 11 de julio), con una promoción prometedora. Por edad, también podría jugarlo Usman Garuba, ya consolidado en el Real Madrid a gran nivel en Euroliga. La base debería ser la selección sub 16 que fue subcampeona de Europa en 2018, con canteranos cajistas como Pablo Sánchez, Javi Rodríguez y Jeffry Godspower, más Rubén Domínguez. Por edad también podría jugar el Europeo sub 18, siempre pandemia mediante. Pero es algo embrionario y también hay que estudiar los planes veraniegos del club y de sus agentes sobre el trabajo a realizar para mejorar en su juego.

El Unicaja tiene pactada una renovación con sus agentes, que estuvieron hace unas semanas en Málaga para dejarlo todo perfilado. Aún no se ha hecho efectiva, pero no se aguardan problemas pese al cambio en la presidencia, de hecho es una de las gestiones más urgentes que se quiere cerrar y que no haya retraso burocrático. El acuerdo contempla una cláusula de 1.5 millones para la Euroliga y algo más de la mitad para la NBA, el objetivo del jugador. Es la cantidad que pueden pagar los clubes sin que compute para el límite salarial. Evidentemente, el jugador está de acuerdo en este paso, que se considera beneficioso para su carrera.

Al ser la nacionalización ya mayor de 16 años, implica que Nzosa sería el único jugador que podría jugar en una selección con esa condición. En la absoluta son Ibaka y Mirotic los que han ocupado esa plaza en la década pasada, aunque, por ejemplo, en el oro de China no se usó esa posibilidad. Aunque lleva menos de dos años en Málaga, la integración de Nzosa es óptima. Y la nacionalización puede fortalecer ese vínculo. La idea en la que trabajan los mentores del pívot es que desde Málaga salte a la NBA, lo consideran un lugar idóneo. El primer verano en el que podría hacerlo sería el de 2022. De partida, con la renovación, la idea es que pueda saltar en el verano de 2023, aunque los tiempos pueden precipitarse si continúa su evolución. Cuando se complete toda el proceso, el Consejo de Ministros debe firmar la orden para que Nzosa sea español.