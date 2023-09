Alberto Díaz, vuelta prematura pero reforzado

España se despidió del Mundial de Asia en la segunda fase, fuera de los cruces y más amargo aún por el desenlace, con derrotas parecidas ante Letonia y Canadá con todo de cara. Solo Melvin Ejim sobrevive de los cajistas en el campeonato, ya con Kendrick Perry y Alberto Díaz de camino a Málaga. Papel correcto del base de Florida, también del malagueño. Y lo necesitaba el capitán del Unicaja después de una trayectoria reciente que ha sido difícil, lesiones encadenadas la pasada temporada que evitaron ver al Alberto Díaz reconocible. En el Mundial, dentro del resultado insuficiente o pobre de España, según el análisis, cumplió el base con esos argumentos que le llevaron a ser un fijo en la lista, el Alberto que en su plenitud es jugador que marca diferencias a su manera, desde una segunda unidad que siempre carburó, salvo esos horribles últimos cuartos en la segunda fase.

Problemas físicos que parecen ser historia, hace tiempo que Díaz no podía presumir de estar sano. Su rodilla le dio un susto en Granada, un par de días antes de volar, pero quedaron rápidamente atrás ya desde el debut de España en Yakarta. Se le ha visto con frescura, ágil y un cuerpo que respondía a ese ímpetu y garra del malagueño, ya al servicio del Unicaja a partir de esta semana. Y es una magnífica noticia para Ibon Navarro el ya poder contar con su pareja de bases, pero en particular con un Alberto Díaz al 100%. Habrá que ver su entrada en el equipo, en un principio se le quiere dar un respiro tanto a él como a Perry y no deberían contar para el Costa del Sol de este fin de semana.

Sí estará en condiciones para la Supercopa de Murcia, diez días que permitirán controlar bien sus esfuerzos y que pueda jugar en perfecto estado. Nada que ver con el año pasado, con un Alberto que jugó la Fase Previa de BCL aún de resaca tras el oro en el Eurobasket, el ampliar ese plazo es un lujo para el Unicaja. Si España hubiese alcanzado los cruces, la película sería muy distinta. Regreso a Málaga que ha sido prematuro, por las expectativas que existían antes del Mundial, pero en lo personal sale reforzado porque ha vuelto el mejor Alberto Díaz.