La soltura de Guillermo del Pino, de lo mejor en Galicia

Es el verano de Guillermo del Pino. Maravilló en el Europeo sub 16 hace unas semanas, liderando a España hacia el oro en Skopje, con el MVP del torneo a su cuenta; verle además poco después en la presentación de las nuevas camisetas del Unicaja escenifica que el cordobés es el mayor proyecto en Los Guindos. Ibon Navarro decidió reclutarle para los entrenamientos con el primer equipo, incluyéndole en la lista para un Torneo EncestaRías donde tuvo sus primeros minutos con solo 16 años. Del Pino viene a la velocidad de la luz por detrás, como uno de los grandes talentos de su generación, próximo paso que será en el EBA a las órdenes de Jesús Lázaro. Al igual que recientemente con Mario Saint-Supéry, ya establecido en el primer equipo, el Unicaja va a cuidar los tiempos con el genial talento cordobés. Ahora disfrutará algunos días más con los mayores antes de retornar a su hábitat.

Y es una de las noticias más agradables en el regreso del Unicaja desde Galicia. 25 minutos en total durante todo el fin de semana (12:35 y 12:41 ante Obradoiro y Benfica) en los que estuvo a la altura. Tiene un físico prodigioso a su edad, buen tren inferior para defender y un talento general que irá puliendo con el paso del tiempo. Frente al Obradoiro anotó un gran tiro en bomba después de una arrancada explosiva, suelto con la pelota en sus manos, descarado y lanzando en situaciones favorables, de las grandes virtudes del cordobés, preparado para jugar en cualquier posición del perímetro con su 1.93 metros. A destacar el segundo cuarto en la final, parcial de 19-5 y donde el Benfica solo fue capaz de anotar un tiro de campo, con Del Pino disputando ocho minutos de ese periodo, por lo que juega un papel importante en lo defensivo en un tramo que fue duro, y ante un equipo que peleará próximamente por estar en BCL, no un cualquiera dentro de las limitaciones que mostraron los lusos.

No con excesivo protagonismo, pero se le vieron cosas. El tener ya ese atrevimiento y madurez son ingredientes esenciales para que un chico de su edad pueda ir ganando terreno. Es un jugador que físicamente tiene una base brillante, más una inteligencia natural a la hora de dirigir y gestionar a sus equipos. Con Juanma Rodríguez visualizando en uno de los fondos, también López Nieto, a la derecha del director deportivo, no solo no le pudo el escenario, sino que fue útil y productivo en diferentes fases de ambos partidos, tanto delante como detrás. Es el próximo que debería llamar a la puerta, aunque siempre con el piano a piano por bandera. Tendrá más sesiones a las órdenes de Ibon Navarro, instructor de lujo que le vendrá de maravilla para lo que viene. Alberto Díaz y Kendrick Perry ya vienen camino del Mundial, el vitoriano decidirá si le incluye en el Costa del Sol, será por una cuestión de jerarquías y no por falta de nivel. Una soltura impropia de su edad, primera piedra que ojalá pueda terminar como miembro del primer equipo. Del Pino no olvidará Pontevedra.