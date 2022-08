Alberto Díaz y Jonathan Barreiro, descartados por Scariolo, regresan al Unicaja

La Selección española masculina realizó este lunes en el Movistar Academy Magariños su último entrenamiento en Madrid antes de disputar este martes su primer partido de la Gira ante Grecia en Atenas (18:00 hora peninsular, Cuatro). Ha sido la última sesión de trabajo con La Familia de Alberto Díaz, Jonathan Barreiro, Miquel Salvó y Héctor Alderete, quienes se han despedido del grupo. Scariolo ha decidido que no continúen en el grupo preparando las ventanas. Así que, dentro de lo malo de no seguir optando a estar en las ventanas, una buena noticia para el Unicaja. Ibon Navarro podrá contar desde ya con dos jugadores más para preparar la pretemporada.



Después de la incorporación de Usman Garuba este domingo, el equipo que dirige Sergio Scariolo viaja este lunes a la capital griega con 17 jugadores. Sergio Llull no ha viajado junto al resto de la expedición por motivos personales y se reincorporará este próximo miércoles.



Sergio Scariolo: “Díaz, Barreiro, Salvó y Alderete han hecho un excelente trabajo”



El Seleccionador Nacional, Sergio Scariolo, ha querido agradecer “la predisposición y el trabajo durante esta primera semana de Alberto Díaz, Jonathan Barreiro, Miquel Salvó y Héctor Alderete. Son jugadores que han hecho un excelente trabajo. Barreiro y Salvó ya se han afianzado en la Selección y siguen trabajando y Alberto Díaz, que no estaba muy bien físicamente, ha estado bastantes veces ya y estará más veces. Por su parte, Héctor Alderete nos ha demostrado que puede evolucionar y esperemos que encuentre espacio para poder seguir creciendo en experiencia”.