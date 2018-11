Alberto, en el tramo final

A nivel de resultados no lo ha pagado el Unicaja, pero la importancia de Alberto Díaz en el equipo es innegable. Se aproxima su recuperación. Este martes se le podía ver corretear y hacer ejercicios con cierta intensidad a las órdenes del preparador físico, Diego Vázquez. Se cumplen ahora seis semanas desde que se lesionó, justamente en el partido de ida ante el Mornar Bar. Se produjo la rotura de grado 1 del tendón conjunto isquiotibial de la pierna derecha.

Hay satisfacción en el Unicaja por la evolución de Alberto. "Es muy buena, ya corre y hace cosas de cambio de ritmo. Prevemos que para que después de las ventanas ser uno más, que entrene una semana más al ritmo del equipo antes de volver a competir", explicaba Luis Casimiro sobre el estado del base malagueño, que en este tiempo ha intentado fortalecer la zona dañada.

Alberto Díaz, en la fase final de su recuperación para volver a jugar tras las ventanas con el @unicajaCB pic.twitter.com/jzjZk7V30B — malagahoydxt (@malagahoydxt) 20 de noviembre de 2018

El propio Alberto Díaz explicaba semanas atrás que la lesión demandaba precaución: "Al ser muscular, o tendón en este caso, tiene que verse por sensaciones. Ojalá sea menos, pero ya me han avisado de que son lesiones traicioneras. Por mí cuanto antes, pero los médicos y fisios me marcan los plazos. Los compañeros me ayudan mentalmente".