Se rompe el hombre de hierro

Contratiempo muy serio para el Unicaja. Alberto Díaz sufre una rotura de grado 1 del tendón conjunto isquiotibial de la pierna derecha. El jugador se retiró dolorido durante el partido ante el Mornar Bar del miércoles y este jueves se le han practicado las pruebas procedentes para ver el alcance.

Y las pruebas han sido bastante negativas. El jugador permanecerá de baja de 6 a 8 semanas, dependiendo de su evolución. Un golpe duro para Alberto, un hombre habitualmente duro. Su baja ocasionará que Luis Casimiro no contará con uno de sus bases en torno a la decena de partidos, probablemente hasta después del parón por las ventanas (no habrá duelos entre el 24 de noviembre y el 8 de diciembre), lo que seguramente ocasionará que no puede estar a las órdenes de Sergio Scariolo.

Desde que Alberto Díaz regresó al Unicaja tras su cesión en Fuenlabrada, en el verano de 2015, no se había perdido ningún encuentro. Ni por decisión técnica ni por lesión. Joan Plaza le empleó durante 191 partidos consecutivos (62 en la 2015/16, 61 en la 2016/17) y 68 en la 2017/18), al igual que Luis Casimiro en los primeros siete encuentros de la campaña actual. La racha se quedó en 198 partidos.