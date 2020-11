Alejandro Davidovich gana a Bonzi y ya está en octavos de final en París-Bercy

Alejandro Davidovich está en los octavos de final del Masters 1000 de París-Bercy después de vencer al francés Benjamin Bonzi, número 180 del mundo. El malagueño sigue exhibiendo un gran estado de forma que le va a llevar a colarse entre los 50 mejores jugadores del mundo a final de año, un hito que le llevará a tener acceso a los cuadros finales de los mejores torneos sin tener que pasar por fases previas. Este lunes se corroborará en la clasificación cuando se publique.

En un partido ante un tenista de peor ranking de los que se había enfrentado en las últimas semanas, Davidovich estuvo sobrio para derrotar a Bonzi, un tenista con buenos golpes pese a su peor rango. En el primer set hizo el break decisivo con 3-3 para mantener su saque después y llevarse la manga por 6-4, minimizando errores y ganando los puntos que se alargaban.

Empezó con mal pie el segundo set Davidovich, cediendo su saque y con Bonzi dominando por 3-0. Pero reaccionó bien, mejorando su juego y no abandonándose. Se llevó seis de los siguientes siete juegos para avanzar a la siguiente ronda con otro 6-4 en la segunda manga.

Está, pues, en octavos de final el malagueño en un Masters 1000, con la élite de este deporte. Ya estuvo en octavos de final del US Open. Y ahora se medirá en la siguiente ronda al ganador del duelo entre Diego Schwartzman y Richard Gasquet. Contra el argentino jugó un partido para el recuerdo en Colonia, barriéndole de la pista con un 6-2 y 5-2 con un tenis fabuloso. Pero no concretó y se llevó una lección que no olvidará porque el argentino acabó ganando. "A raíz de la derrota con Diego cogí un impulso grande. Por ejemplo, entendí cómo controlar los nervios cuando iba 5-2 en el tercero sacando, lo controlé mucho mejor", decía Davidovich tras ganar a Khachanov.