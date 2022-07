Alejandro Martínez, un entrenador español para Japón (21:00)

España jugará este domingo su segundo partido del Mundial (21:00 horas) ante Japón en Alhaurín de la Torre. El entrenador del combinado asiático es un viejo conocido, un técnico español con mucha trayectoria a nivel de clubes, muchos partidos en ACB y LEB. Se trata de Alejandro Martínez, un técnico que también tiene experiencia en este tipo de torneos. No en vano, dirigió a España justamente en un Mundial sub 17 (en Lituania'12), una generación que tenía a Alberto Abalde como jugador más destacado. Fue cuarta, el tope de la selección en este torneo.

Martínez fue fichado para dirigir a la selección absoluta y también a las inferiores en un proyecto integral de desarrollo del baloncesto en el país. Tras un gran torneo asiático hace unas semanas, en el que sólo perdió en la final ante Australia (se integró Oceanía para subir el nivel) y obtuvo el billete para Málaga, el primer partido no fue bueno ante la República Dominicana, ante la que cayó (81-69) aunque en el último cuarto recortara distancias.

"No jugamos nada bien, no igualamos agresividad e intensidad, todos los balones divididos se lo llevaban ellos. Cuando nos dimos cuenta el partido estaba con una diferencia grande a su favor. Para todos es un golpe de realidad, hay que darse cuenta de donde estamos y trabajar mucho más duro en los partidos, usar las faltas para poder competir en un Campeonato del Mundo. No es un torneo menor, están los mejores equipos del mundo. Jugamos bien el torneo asiático, aquí están los mejores asiáticos pero también los de Europa, América y África y debemos hacer las cosas mejor. Hay que seguir aprendiendo y adquiriendo experiencia internacional, para muchos es su sexto o séptimo partido internacional y es importante que adquieran esa experiencia para el futuro", decía tras el duelo Martínez, que asegura que la experiencia en Japón es buena, que espera este domingo a España: "Es especial siempre jugar en España y contra España, pero preferiría jugar contra otros vista la calidad que tienen, mejor verlos de lejos".