Aleksa Avramovic, una plata que no valía

Aquel seguidor del Unicaja que no siga en profundidad la Euroliga y contemplara la final del Mundial el pasado domingo podía pellizcarse viendo a Aleksa Avramovic llevando sobre sus hombros a toda Serbia a competir hasta el minuto final con Alemania en el partido por el oro en Manila. No le dio, pero quedó su conmovedor esfuerzo regado de puntos y canastas, alguna inverosímil, para alargar la incertidumbre en la final.

Sí, Avramovic fue otro de esos jugadores devorados en un momento en el que casi nadie valía para el Unicaja. En el verano de 2019 el equipo malagueño se reforzó con un serbio exterior pujante que venía de encadenar varias temporadas buenas en Varese. Hizo una gran pretemporada en la que despertó expectativas, pero después apenas jugó 20 partidos oficiales con la camiseta del Unicaja (4.9 puntos y 1.3 rebotes en apenas 12 minutos). No entró en los planes de Luis Casimiro y fue cedido al Estudiantes en diciembre en el marco de la llegada de Darío Brizuela a Málaga. Rescindió contrato al final de la campaña y firmó un año con el Movistar, con el que descendió a LEB Oro.

La carrera de Avramovic parecía estar en duda para el altísimo nivel, pero firmó por uno de los grandes de Serbia. El fichaje por el Partizan y ser alumno de Zeljko Obradovic le ha cambiado la carrera. Se ha convertido en un sólido jugador de Euroliga y dio el salto a una de las referencias de la sagrada selección de Serbia, que parecía de entreguerras con las ausencias tan sonadas y que ha ganado una gran plata. Acabó promediando 11.3 puntos, 2.1 asistencias y 1.3 rebotes para 13.9 de valoración en 17 minutos por partido. Metió 21 puntos en la final, pero no sólo eso, defensivamente cambió el ritmo del duelo.

Cuatro años atrás Avramovic no valía para el Unicaja, pero tiempo después el jugador hablaba en Málaga Hoy de aquella etapa y no guardaba rencor. "Fue una época de pocos meses. El inicio del todo estuvo bien, pero después no jugué mucho, no ayudé al equipo como yo puedo. Después fui al Estudiantes, tuvimos el coronavirus, ha parado la Liga, el baloncesto... Mucha gente queremos olvidar este año. Creo que es un año desastre, pero tenemos que dar un paso adelante. ¿Por qué no salió bien? Pudo ser un poco de todo, no pensé demasiado tampoco, rápidamente fui al Estudiantes. No hay que mirar sólo en una dirección, hacia el coach o hacia mí. Es así, es la vida. Como organización, como ciudad... Todo estuvo perfectísimo en Málaga, la gente en el equipo, jugadores, los entrenadores, mis ex compañeros... Son grandes personas. La ciudad es bonita, la gente es muy buena, te quiere ayudar siempre. Mi recuerdo es muy bueno. No jugué, es verdad, esto fue un problema para mí personalmente. Esto es sólo la única cosa que no fue bien", rememoraba el ahora subcampeón del mundo.