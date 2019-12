Aleksa Avramovic, en la rampa de salida

La llegada de Darío Brizuela puede tener consecuencias con la salida de algún jugador de la plantilla, para aligerar carga y también por necesidades previas. Aleksa Avramovic es a quien van las miradas. Tras una pretemporada ilusionante, en la que dejó destellos, ha chocado con la cruda realidad de la Liga Endesa, un muro con el que se ha estrellado en estos dos primeros meses. Su participación ha ido menguando y exhibe demasiada aceleración y ganas de hacer muchas cosas sin orden cuando sale a la pista.

A Avramovic se le firmó por dos temporadas y la posibilidad de una cesión está sobre la mesa. Su agente, Misko Raznatovic, ya fue informado de la situación, del fichaje de Darío Brizuela y de en qué posición queda su compatriota en la plantilla. No le faltarán salidas teniendo en cuenta el alcance de su agencia de representación. Es algo de lo que no se ha hablado en las negociaciones por Brizuela, pero el Movistar Estudiantes busca jugadores en el mercado en esa posición. También varios equipos de zona baja de la Liga Endesa buscan exteriores. Y, no hay que olvidarlo, tiene un buen cartel en Italia, donde jugó las tres temporadas anteriores y acabó siendo uno de los máximos anotadores de la Lega. Es cierto que en un equipo de zona media en el que tenía 30 minutos para equivocarse y acertar, sin la exigencia que tiene un club de la dimensión del Unicaja. En última instancia se podría quedar en la plantilla, sin ficha esperando contingencias, pero no es la idea que hay ahora mismo.

Igualmente, también se trabaja en la salida de Morgan Stilma. Como informó La Opinión, el Oviedo, al que ya se cedió en años anteriores a Ignacio Rosa, Kenan Karahodzic y Romaric Belemene, de LEB Oro, es el equipo de más nivel interesado en el pívot fuengiroleño, que apenas jugó en un partido con el primer equipo esta temporada. El club asturiano, que tiene una plaga de lesiones, busca refuerzos y el holandés de pasaporte cumple los requisitos. Eso sí, no está dispuesto a un esfuerzo económico significativo y el Unicaja tiene que valorar.