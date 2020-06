Alessandro Scariolo se marcha a la Universidad de Ouachita, en Arkansas

Alessandro Scariolo cambia de universidad en la NCAA. El canterano del Unicaja (cinco años desde infantil hasta acabar la etapa de junio) deja los Jaspers de Manhattan, donde estuvo su primera temporada en Estados Unidos, aunque sin competir porque eligió ser red shirt (sólo entrenó con su equipo), con lo cual aún tiene cuatro años por delante de ciclo deportivo. Y se va a Ouachita Baptist, situada en la localidad de Arkadelphia, en el estado de Arkansas, en la División II de la liga universitaria. Es una pequeña localidad de 11.000 habitantes, cercana a Little Rock, capital del Estado. No está lejos de Memphis y Oklahoma, ciudades con equipos NBA.

Scariolo ha pasado la crisis sanitaria en Toronto con la familia, allí reside su padre, seleccionador nacional y entrenador asistente en los Raptors, y también desde este año su madre y su hermana. Allí ha seguido manteniendo la forma física y entrenando. La próxima temporada dará un cambio en su carrera para tener minutos de competición en cancha continuando con sus estudios. Al frente del equipo de la universidad de Ouachita está Dennis Nutt, viejo conocido del baloncesto español. Jugó unos meses en el Real Madrid en la temporada 1989/90, un base director y tirador, a las órdenes de George Karl. Su mejor partido, de hecho, fue contra el Unicaja (entonces Caja de Ronda), en el que metió 17 puntos en un día señalado para el club malagueño. Ganó por primera vez (84-86) en su historia en la pista del Real Madrid. Desde 2011 es el entrenador de la universidad.

La universidad de Ouachita mostró bastante interés en contar con Scariolo, que debe tener minutos de competición en su nuevo destino para crecer en el juego a cambio de jugar en un nivel teóricamente inferior. Otro jugador criado en Málaga, Sean Smith, hijo del mítico Mike, regresó esta temporada a España desde una universidad en División II y ahora disfruta de minutos en LEB Oro en Coruña. Hay otros jugadores malagueños que en las últimas campañas también se desenvolvieron en universidades en División II, como Quique Cortés, Andrés Aguado o Jesús Castillo, que juega en UIS Prairie Stars, en Illinois. La próxima temporada seguirán en División I Golden Dike en Loyola Maryland y Jesús Carralero, en Campbell.

Alessandro Scariolo, campeón de Europa sub 18 el verano pasado, no tendrá este verano actividad competitiva con la selección sub 20, todas las competiciones han sido suspendidas a causa del coronavirus.