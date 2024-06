Álex Abrines: "Málaga fue la catapulta a mi carrera y me permitió vivir de esto"

Álex Abrines aterrizaba en 2010 en el Unicaja para jugar la última temporada de junior desde Mallorca. En dos años pegó un salto tremendo, con un MVP de Europeo sub 18 y un debut estelar en el primer equipo. Duró poco, porque se marchó al Barcelona, dejando un dinero y el fichaje de Fran Vázquez, ahora curiosamente uno de sus entrenadores en la concentración de la selección española en Fuengirola, donde se prepara el Preolímpico de Valencia con España.

El jugador del Barça era cuestionado por cómo se siente en el lugar en el que debutó como profesional. "Siempre es especial volver a Málaga. Viví dos años y los recuerdo muy bien, fue la catapulta a mi carrera, el paso intermedio que di entre el Clínicas y el Unicaja me ha permitido vivir de esto y volver aquí siempre es bonito. Además, aquí con Berni en The Embassy, que fue mi capitán en el Unicaja y al que le tengo mucho aprecio", decía el balear, que sobre la concentración afirmaba que "obviamente somos los que somos, faltan muchos jugadores. Pero hay que preparar el Preolímpico, no hay mucho tiempo y hay que empezar a meter conceptos en esta semana y ya con los demás que se incorporen que haya una base. Esperemos que sea un verano en que podamos jugar los Juegos. No es fácil, pero es un reto bonito, pero estamos para seguir dando alegrías al baloncesto español".

Ya pasada la treintena, Abrines decía acerca de su veteranía en el grupo que "hoy era el capitán por la ausencia de Willy en el vuelo. Ves a los que suben y uno se siente un poco mayor, pero contento porque dice mucho todos los años de trabajo desde 2014, cuando debuté y 10 años ya en la selección, esperemos que sean muchos más. Me siento en el rol de veterano, de ayudar a los jóvenes, enseñarles lo que es la Familia, los valores que a mí me dieron la generación del 80. Seguir manteniendo el nivel y lo que significa esto".