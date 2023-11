Alivio con Kendrick Perry: no tiene nada en la rodilla

Alivio en el Unicaja. Hubo un susto con la retirada de Kendrick Perry en la gran victoria de Madrid. Los gestos de dolor en la rodilla izquierda siempre son preocupantes. Las sensaciones no eran malas al final del partido. Se colocó rápidamente hielo en la articulación y no parecía tener problemas de movilidad, pero había que esperar a que las pruebas de este lunes despejaran cualquier duda.

En las pruebas realizadas por los servicios médicos del club, que incluyeron una resonancia magnética, no se recoge ningún daño estructural en la rodilla, ninguna anomalía. Parece que se queda en una contusión y un mal gesto que no llegó a concretarse. La idea es que se pruebe en el entrenamiento de este martes y, en función de sus sensaciones, se dictaminará si viaja a Le Mans por la tarde o se queda en Málaga. Hay que recordar que en la BCL hay que hacer un descarte de no jugador no cupo (es decir, deben estar Alberto Díaz, Nihad Djedovic, Mario Saint-Supéry, Jonathan Barreiro y Yankuba Sima). En los partidos anteriores de la competición europea descansaron Tyler Kalinoski, Melvin Ejim y Tyson Carter. Perry lo hizo en un partido de Liga ACB por un problema en el hombro.

Con la clasificación bastante bien encarrilada con el primer puesto y las buenas prestaciones de Tyson Carter en la posición de base (véase el partido de Madrid) tampoco hay necesidad de arriesgar en el caso de que haya la más mínima duda. Augusto Lima va entrando progresivamente en el trabajo con sus compañeros pero aún quedan semanas para que pueda entrar en convocatorias, con lo que, si no hay más lesiones, habría que hacer más descartes. Pero, visto cómo se compite y la dureza del calendario, tampoco se puede ir pensando mucho más allá del semana a semana.

Lo primordial es que Kendrick Perry está bien y no tiene ningún daño en la rodilla. Es uno de los jugadores que marca la identidad del equipo, uno de los líderes en la pista y en el vestuario. 11.3 puntos y 4.1 asistencias para 12.3 de valoración, el que más del equipo.