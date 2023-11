Kendrick Perry, el único lunar del WiZink

Kendrick Perry fue la nota negativa del Unicaja en la exhibición en el WiZink Center. El base de Florida dio un susto serio. Verle echarse al suelo durante el tercer cuarto, dolorido de su rodilla izquierda y una manos a la cabeza que podían barruntar un problema. No volvió a jugar, tampoco se le requirió porque justamente coincide con la explosión del Unicaja; permaneció en el banquillo, con un paso previo por el vestuario, mientras se le proporcionaba hielo en la articulación y con un rostro tranquilo. Verle apoyar la pierna ya era un paso. La primera exploración es que no es una dolencia importante, pero pasará pruebas en Málaga este lunes, una vez la expedición cajista regrese de Madrid, para examinar el alcance exacto de esa lesión, si es que la rodilla está realmente afectada o solo fue ese golpe con Musa.

Por el tono de Ibon Navarro en sala de prensa, dejaba caer que no es un asunto que genere gran preocupación. El propio Perry estuvo activo en Twitter minutos después de culminarse el triunfo. Son algunas pruebas de que el jugador está físicamente en condiciones, pero habrá que esperar los chequeos para ratificar. Tiene recursos de guardia Ibon en el caso que el estadounidense guarde reposo ante Le Mans, además con ese condicionante de hacer un descarte para que entre Saint-Supéry. Con Tyson Carter se siguió esa línea ante Peristeti, también con una mínima molesta en la rodilla. Se abre un casting hasta el martes, cuando el equipo viaje a tierras francesas; con una moral infinita y la confianza máxima de ser sólido lejos de Málaga. No solo por la proeza ante el Real Madrid, sino por la línea en las últimas semanas.

*clears throat*🗣️ DAVID KRAVISH IS A EUROLEAGUE PLAYER!...thank you for coming to my Ted Talk pic.twitter.com/Gkth0aeacI