Álvaro Folgueiras, subcampeón del Adidas Next Generation

El malagueño Álvaro Folgueiras quedó subcampeón en el Adidas Next Generation Tournament que se ha disputado en Kaunas con los mejores equipos juniors del continente de forma paralela a la Final Four de la Euroliga. Folgueiras, que este curso ha estado en la DME Academy de Florida preparando su salto a la NCAA tras dejar la cantera del Unicaja después de ser subcampeón del mundo sub 17 con España, intervino en el combinado de jugadores invitados al torneo que dirigía el ex jugador finlandés Petteri Kopponen. Tras ganar su grupo se midió al Real Madrid en la final y ahí el equipo blanco venció por 71-60 en un partido bastante competido.

No tuvo demasiado protagonismo el malagueño, que en los cuatro partidos promedió 11 minutos en pista, con 1.8 puntos, 2.2 rebotes y 0.8 robos para 0.5 de valoración. Se fajó y peleó aunque tuvo poco balón para lucir el paleño, que compartía equipo con las mejores promesas continentales sin representación en los equipos que se habían clasificado. A pesar de ello, una gran experiencia para Folgueiras, que jugó al lado, por ejemplo, de Illan Pietrus, hijo de Flo, campeón de Liga y Copa con el Unicaja, que también estuvo en el citado Mundial. Fue uno de los jugadores más destacados del equipo, con 9.5 puntos, 2.8 asistencias y 2.5 rebotes. Milita en el Strasbourg francés, con el que ya debutó con el primer equipo.