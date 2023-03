Álvaro Folgueiras jugará el Adidas Next Generation

Álvaro Folgueiras volverá a participar en el Adidas Next Generation, del 31 de marzo al 2 de abril en Belgrado. El malagueño ha sido seleccionado en un combinado de jugadores de clubes no participantes, al igual que el pasado año en Liubliana, bajo las órdenes de Vassilis Spanoulis, y compartiendo equipo con Mario Saint-Supéry. Un escaparate muy interesante, en una edición que ha subido su nivel este año, con numerosas marcas de renombre empujando por detrás, además de Euroliga. No hay un acontecimiento que tenga más fuerza en Europa que este. Nombres familiares repartidos por el continente, muchos de ellos compañeros de Folgueiras el pasado verano en la sub-17. Sergio De Larrea o Lucas Marí lo jugarán con Valencia Basket, Hugo González en el Real Madrid, entre muchos otros. El Unicaja, al estar fuera de los planes de Euroliga, no tiene opción de participar.

Ya acabó su año competitivo en DME Academy, el primero desde que decidió cruzar el charco, una hoja de ruta que desgraciadamente es más habitual en chavales de su edad. Ahora se encuentra preparando este torneo; una vez resuelto, tiene previsto hacer varias visitas a universidades estadounidenses. Cuenta con varias propuestas en firme, por lo que el abanico es amplio para jugar la NCAA, el siguiente paso en su precoz carrera.

De nuevo predispuesto a copar su verano con España, a la espera de recibir noticias de la FEB. Hay Europeo sub-18 y Mundial sub-19, la duda recae en establecer los plazos o acortarlos, tampoco sería descartable que participase en ambos. Aún es pronto para dilucidarlo. Son meses cruciales en su crecimiento, y un buen papel en este Adidas Next Generation te transforma por todos los actores que hay por detrás: sponsors, representantes, ojeadores, etc. Doncic, Wembanyama, Mirotic, Micic o Bogdanovic son algunos de los jugadores que derribaron la puerta.