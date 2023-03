La tierna sorpresa de Mario Saint-Supéry a Gonzalo Nuño

Mario Saint-Supéry también ejerce de ídolo y referente para los chicos de la cantera, todavía siendo un joven de 16 años, pero ya con un aura de jugador del primer equipo. La ACB dio la luz a un documental de la pasada Minicopa, seguro que habrá que recurrir a él en unos años, donde el rinconero tiene un pequeño espacio junto a Gonzalo Nuño, capitán de los verdes en el conjunto de Manolo Bazán; levantó la Copa del Rey junto a Alberto Díaz en la fiesta frente al Girona de hace algunas semanas.

Saint-Supéry iba a sorprender a Nuño en mitad de una entrevista, emulando el momento de hace tres años, cuando Alberto Díaz se acercó a ese joven que empezaba a hacer ruido, también en la Minicopa. "Fue hace muy poco. Recuerdo en Málaga, que tuve esta misma charla, y apareció Alberto. Para mí fue flipante, no me lo esperaba para nada. Flipé en colores", recordaba Mario. "Me motiva llegar al primer equipo porque veo que es posible. Si se trabaja y entrena, claro que hay posibilidades de dar ese salto", ya piensa en grande Gonzalo, también con el consejo del 'veterano'. "Puedes o no llegar, pero lo más importante es disfrutar de todo este camino". Momento muy simbólico entre dos de los mayores diamantes de Los Guindos, una forma de revivir lo del 2020, con un Mario Saint-Supéry que ha ido quemando etapas en ese crecimiento precoz, un adelantado, forjándose para estar en condiciones para competir con los mayores. Ahora le toca al novel hacer ese camino.

La entrevista fue grabada en Badalona, hace más de un mes. Cuántas cosas han pasado desde entonces. No solo el título del Unicaja en la Copa, también con el propio Saint-Supéry haciendo acto de presencia ante la baja de Djedovic. Desgraciadamente se hizo un esguince de tobillo hace unos días, justo cuando venía de jugar doce minutos frente al Limoges.