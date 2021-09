Álvaro Folgueiras, también en la lista para la BCL

El Unicaja tuvo este martes sesión de fotos de la Basketball Champions League, la competición europea que arrancará el próximo miércoles y en la que el equipo malagueño debutará en Rusia ante el Nizhny Novgorod. En la lista de inscritos hay varios canteranos. Además de los ya publicados José Roberto Tanchyn (ya con algún minuto esta pretemporada con el primer equipo), Álvaro Fernández y Rubén Vicente estará el malagueño Álvaro Folgueiras, junior de primer año e internacional en las categorías inferiores de la selección española.

Folgueiras, de 16 años, ya estuvo a tiempo completo la temporada pasada en el equipo junior, aunque se lesionó en el Campeonato de España cadete y no pudo participar en el de la categoría mayor. Sí pudo estar en la concentración de la sub 16 que finamente no participó en el Youth Challenger de su edad, sustitutivo del Europeo, por unos positivos antes de viajar a la sede. Con Vicente y Fernández, Folgueiras opta a estar el próximo verano en el Mundial sub 17 que se celebrará en suelo española, en La Nucía y Alicante.

El paleño es un alero de 2.03 metros capaz de hacer cosas muchas diferentes en la pista, de jugar de cara y espaldas y con un tiro que va consolidando. Ya ha tenido actuaciones de alto nivel en Liga EBA el año pasado, con algún doble doble. Tiene mucho trabajo por delante y que progresar en diversos aspectos del juego además de endurecerse mentalmente pero es uno de los jugadores con más condiciones ahora mismo en Los Guindos para llegar a la élite. Este año debe crecer su importancia en el equipo junior que comienza a competir este fin de semana en la Liga EBA a las órdenes de Antonio Herrera. Además de ellos, está también Pablo Sánchez, a tiempo completo entrenando con el primer equipo, aunque también ha jugado algún partido de pretemporada con el primer equipo.

Una vez comienza, se pueden hacer cuatro cambios más en la Basketball Champions League en el plantel hasta emplear 20 jugadores, con el tope del día antes del arranque de los cuartos de final, cuando ya no se podrá realizar ningún intercambio. De ahí hasta el final, ningún refuerzo se puede hacer. Un jugador puede cambiar de equipo participante en la BCL una vez durante la temporada, no más.

Si en la Eurocup y la Euroliga hay libertad total para contratar jugadores extracomunitarios, en la BCL se tiende más a la protección que se ejerce en las ligas nacionales con los cupos. Concretamente, en el caso de 12 jugadores inscritos para un partido, cinco deben ser “home grown players”, el equivalente al jugador de formación local que se maneja en la ACB, aunque con un pequeño matiz. Si son 11 o 10, el mínimo es de cuatro locales. Se define como jugadores de formación local a aquellos registrados en la federación del club en cuestión durante al menos tres temporadas entre los 12 y 20 años de edad. Muy similar al concepto de ACB. Cumple sobradamente el Unicaja esta premisa.