Álvaro Folgueiras: "“El que venga a vernos lo va a flipar"

Con desparpajo dentro y fuera de la pista, Álvaro Folgueiras (Málaga, 2005) será el segundo malagueño que juegue un Mundial sub 17 tras Luis Conde. Pero será más especial si cabe porque será en Málaga. Anima a todos sus paisanos a acudir a los partidos.

–¿Con qué sensaciones llegan al Mundial?

–Muy buenas, yo creo totalmente en el trabajo que hemos realizado estos días. Hemos trabajado muy duro. Creo que la idea de juego es sensacional y nos va a dar para competir, creo que tenemos opciones contra cualquiera.

–¿Reforzó el partido ante EEUU aunque no se ganara?

–Refuerza y mucho. Nos dimos cuenta del nivel físico que vamos a tener que igualar para competir cada partido. Si Estados Unidos se nos cruza estoy seguro de que vamos a dar el callo. Y será un partido en el que competiremos.

–¿Pesa que el equipo no haya podido competir antes por la pandemia de manera oficial?

–No sé si pesa o no, pero me gusta pensar en la resiliencia, esa capacidad de volver al estado original y sobreponerse a cualquier dificultad. Este equipo es muy resiliente. Te diría que podría pesar por la incertidumbre, pero no hemos dado síntomas de que nos pueda afectar.

"Ojalá viera ese Carpena al que yo acudía con 3 o 4 años lleno, pero esta vez estando yo en la pista”

–¿Qué le pide el seleccionador?

–Quiere que trabaje duro y haga mi trabajo. Tácticamente está muy claro, defender y jugar en quipo, pero eso te lo diría igual, el cinco titular u otro del equipo. Jugar posesiones largas, si no sale el contraataque, con unos bases de esta generación que son excepcionales. Fuera del campo sé que soy uno de los líderes, que tengo que dar ejemplo, hacer equipo y ayudar a los demás.

–¿Qué le diría a la gente para animarla a ir a Alhaurín o al Carpena?

–Yo les diría que simplemente lo van a flipar. Málaga es una ciudad de baloncesto. Ese Carpena al que yo acudía con 3-4 años me gustaría verlo lleno pero esta vez estando en la pista. Estoy convencido de que se lo pasarán increíble. No se van a ver muchos mundiales o eventos a nivel de baloncesto aquí. Es un gran plan para una tarde ir a vernos jugar.

–Para un chaval de El Palo debe ser algo grande jugar un Mundial en casa.

–Es la hostia, la verdad, llevo desde que se anunció que sería Málaga la sede como si fuera una cuenta atrás, no sabes las veces que he soñado con este Mundial. Pero también sé que debo vivir el momento, disfrutar, sin perder la cara al objetivo, que es el colgarse el oro.

"Sé que fuera del campo soy uno de los líderes y tengo que dar ejemplo y ayudar a los compañeros”

–En el Carpena ha entrenado varias veces con el primer equipo y se llegó a vestir, pero ahora hay la opción de jugar. ¿Se lo imagina?

–Ojalá lleguemos allí y lo podemos ver lleno. Es una ilusión tremenda ver el Carpena rebosar.

–¿Cómo ha sido la progresión esta temporada con el Unicaja?

–Muy contento, del trabajo del grupo, de la unión que ha habido de principio al final. Agradezco a Antonio Herrera todo el aprendizaje que él y los compañeros me han aportado este año. Ha sido un año de aprendizaje brutal. Una lástima el Campenato de España, un mal día nos manda para casa. Eso pasó y así es el baloncesto, todos debemos aprender. Pero muy contento de cómo ha sido.

–¿Cuáles son sus primeros recuerdos de baloncesto?

–Mis primeros recuerdos de básket son en el Valle Inclán, en el CB El Palo, es un recuerdo increíble. Mi hermano mayor, Nacho, entrenaba a distintas horas que yo y allí me quedaba y así seguía más enganchado al balonceto. Desde chico eso me ha ayudado a progresar más allá de las cualidades innatas. Siempre jugué con gente mayor, allí también con Mon y a Jordi... Una vida en el barrio.