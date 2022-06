Cómo y dónde ver en TV el Mundial sub 17 de baloncesto de Málaga

Todo listo para el arranque del Mundial sub 17, que se celebrará en la provincia de Málaga del sábado 2 de julio al domingo 10. Los dieciséis (16) equipos participantes se dividen en cuatro (4) grupos (A, B, C y D) de cuatro (4) equipos cada uno. Cada equipo jugará contra todos los demás equipos de su propio grupo (un total de 3 partidos para cada equipo). El Pabellón El Limón de Alhaurín de la Torre es la sede de los grupos A y B y el Elena Benítez de San Pedro de Alcántara serán las sedes de los grupos C y D.

Todos los equipos se clasifican para los Octavos de Final, donde se cruzarán entre los Grupos A y B y C y D (A1 vs B4, A2 vs B3, etc.). Los ganadores de los partidos de octavos de final avanzan a los cuartos de final, mientras que los perdedores pasan a los juegos de clasificación para los lugares 9-16. Desde cuartos de final se juega ya en el Palacio de los Deportes Martín Carpena. Es un sistema que no castiga el error directamente en la primera fase, pero sí en la segunda.

Fechas y horarios

El torneo se disputa desde el sábado 2 de julio al domingo 10 de julio en las sedes de Alhaurín de la Torre, San Pedro de Alcántara y Málaga capital.

Cómo y dónde ver en TV

Todos los partidos del torneo se podrán ver por el canal de YouTube de la FIBA.