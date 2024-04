Andreas Zagklis: “Pronto se verá un baloncesto europeo unido; no hay división ni entorno tóxico”

El Secretario General de la FIBA, Andreas Zagklis, ha concedido una entrevista al medio griego Kathimerini donde ha analizado el momento de trabajo conjunto de que disfruta el baloncesto Europeo tras años de complicada coexistencia con la EuroLeague.

En su entrevista el máximo responsable del baloncesto mundial apuntó a la posibilidad de coexistencia entre el modelo FIBA que recompensa el mérito deportivo y una liga cerrada con contratos garantizados “Creo que sí se puede. Especialmente en un deporte tan desarrollado como el baloncesto, que puede combinar el éxito comercial con un rendimiento deportivo gratificante. De aquí en adelante es una cuestión de dosificación, es decir, cómo debe ser la liga abierta, cómo debe hacerse la conexión directa con las ligas nacionales y no sólo con la segunda competición. Estamos en este contexto de negociación”. Aunque los contratos garantizados no son de su agrado Zagklis cree que “no es una línea roja. Personalmente no me gustan. Tenemos serias reservas legales e institucionales, pero también queremos una solución que equilibre adecuadamente los intereses aquí y allá”.

El secretario general prefiere enfatizar en los principios que rigen la postura que defiende FIBA en el ecosistema del baloncesto mundial que resume en tres; “la presencia periódica de las selecciones nacionales en el calendario con eliminatorias; la protección del producto de las ligas nacionales y la simplificación del sistema de competiciones interclubes para que a través del resultado deportivo un equipo tenga una forma sostenible de estar en el máximo nivel. Y no sólo comprando para llegar a la cima”.

Destacó también Zagklis la relación de “confianza” que se está construyendo con “Dejan Bodiroga y Paulius Motejunas [máximos responsables de la Euroliga]. Estas relaciones son necesarias para que cada vez logremos más cosas a nivel de negociaciones. Creo que vamos por buen camino. Sin duda pronto pareceremos mucho más unidos. Y ya hemos visto algunos resultados. Se puede hacer inmediatamente. Pero no todo depende de nosotros. Ahora no tenemos ni una división marcada ni un entorno tóxico. Tenemos desacuerdos que se van suavizando de una forma mantenida”.