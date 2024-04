Unicaja y la Euroliga: "¿Cómo vamos a renunciar? Siempre que haya una garantía de competir dignamente..."

La presentación del Centro Deportivo Inclusivo El Oasis by Fundación Unicaja fue un buen termómetro para tomar la salud del baloncesto malagueño con el Unicaja en uno de sus picos históricos cuando la entidad ya se acerca el medio siglo de existencia. El presidente de la Fundación Unicaja, José Manuel Domínguez, es un aficionado al baloncesto de décadas atrás, fue muchos años miembro del Consejo de Administración y es, en la sombra, una de las personas más importantes en los despachos que ha tenido el club.

Tras el acto, Domínguez hablaba en los micrófonos de la Cadena Ser. No es frecuente escuchar al máximo responsable de la entidad propietaria del club, así que sus palabras fueron bastante interesantes. "Desde luego que atravesamos un gran momento. Hay que saber que el deporte no se puede regir por unos resultados asegurados, hay unos ciclos deportivos que hay que asumir, pero por supuesto es muy satisfactorio comprobar que un buen trabajo tiene una recompensa en los resultados que se están obteniendo. Es muy satisfactorio para todos y nos congratula que la imagen de Málaga pueda potenciarse de esta manera", se enorgullecía el presidente de la Fundación Unicaja sobre la actual situación deportiva: "Hay que insistir en esta línea de trabajo sin perder la noción de que estamos en un proyecto de muy largo plazo, como hemos dicho recientemente. Estamos a punto de llegar al medio siglo de patrocinio continuo, es la meta más importante. No obsesionarse con el corto plazo, sino tener la mirada a largo plazo, tener esa continuidad. Habrá que estudiar la aportación cada año. Los recursos son limitados, hay muchas demandas, pero la aportación y la vinculación con el club es un aspecto básico con el que estamos continuamente comprometidos. Siempre tendremos que ajustarnos a la disponibilidad en cada momento, pero nuestro compromiso es firme e irrenunciable con el club".

Lo más inmediato es la posibilidad de pelear por un título en Belgrado en la Final Four de la BCL: "Es un objetivo que está al alcance de la mano estar en la Final Four, pero hay que ser prudentes y esperar a que se produzcan los resultados que estamos esperando. Muy ilusionados, con independencia de lo que ocurra, el trabajo está siendo magnífico y para mí es lo más importante, constatar esa comunión que existe con la afición y la sociedad, es símbolo de que se está haciendo un gran trabajo y tarde o temprano siempre se conseguirán resultados positivos", sostenía Domínguez, que era cuestionado por una de las preguntas que más se hacen ahora los aficionados del club, si se renuncia a la Euroliga: "Por supuesto, cómo voy a negarme y renunciar a ese objetivo. Para mí sería fantástico que pudiéramos estar en la élite, pero eso habrá que verlo en cada momento, oír la opinión también del propio club. Estar, pero siempre que haya una garantía de que se pueda estar en condiciones. Con una competición en la que verdaderamente se pueda competir dignamente". Es interesante este aspecto, porque no había habido desde que en 2021 se cambió de vía una voz en la entidad que hablara tan claramente. Marcha, eso sí, en la línea de que lo ha comentado alguna vez López Nieto, con unos gastos racionales y la posibilidad de competir deportivamente. El club, con el apoyo de Banco y Fundación, elevó este año unos tres millones el presupuesto para mantener una plantilla campeona, lo que se ha revelado como un éxito. Subir el siguiente escalón es una posibilidad, aunque no sea inminente. Pero es bueno saber que está en las cabezas de los que toman las decisiones. Durante 15 años, el Unicaja compitió ininterrumpidamente con los mejores e incluso llegó a la Final Four. El contexto ahora mismo tiene a potentes proyectos en París, Londres y Dubái como aspirantes a la Euroliga de máximo postín.

"Ver cómo está el Martín Carpena es impresionante, es una sensación que tenemos que disfrutar en este momento porque creo que es algo irrepetible", admitía Domínguez, que también hablaba del cambio de logo de la Fundación y del escudo del club: "Ha sido aceptado muy favorablemente porque se ha visto como una evolución muy natural, una adaptación de la imagen a los nuevos tiempos para transmitir un mayor dinamismo en nuestra actividad, ha tenido una acogida muy positiva".

"Es un proyecto con el baloncesto, con una proyección social. Este proyecto es muy distintivo porque tiene un núcleo en el baloncesto pero tiene unas connotaciones muy importantes sociales y de inclusión que hacen que sea un proyecto que merezca el apoyo de toda la sociedad", cerraba Domínguez sobre el proyecto del El Oasis, que durante 75 años llevará el apellido de Fundación Unicaja.