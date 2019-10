Si hay alguna jugadora llamada a marcar diferencias en el Unicaja es la alero norteamericana (1.70 metros) Angel Robinson. La de Minnesota (1989) fue la pieza diferencial en el ascenso con un memorable fin de semana que permitió al equipo malagueño llegar a la Liga Femenina 2. Evidentemente, una jugadoras de un estrato superior que se sintió cómoda en Málaga y que ahora podrá desplegar su calidad en un escenario más acorde.

Sucede que Angel Robinson no podrá estar en el estreno de la competición. Arrastra una condromalacia en la rodilla derecha, no grave pero sí bastante molesta. Ello implica que puede estar algo más de tiempo de baja, está pendiente de evalución continua. Una pérdida sensible, porque tampoco está en el perímetro Shayna Gore, que se marchó de vuelta a Estados Unidos después de pocos días.

Sí estará, en cambio, la letona Linda Rubene, que se ha recuperado en los últimos días de un esguince de tobillo que le ha hecho perderse varias sesiones. Gema García y Vero Matoso también superaron dolencias. Para completar la expedición se desplazarán las juniors Jana Conejero y Sofía Arcos, que han ayudado al equipo durante toda la pretemporada y que vivirán un viaje especial.