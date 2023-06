Árbitros para el Barcelona-Unicaja, play off semifinal de la ACB

La ACB dio a conocer la designación arbitral del Barça-Unicaja, primer partido de semifinales del play off 2023 que se disputará mañana miércoles 7 de junio. Siempre que se visita el Palau Blaugrana hay cierta incertidumbre arbitral porque ya se conoce cómo funciona la ley del cubil barcelonés. En el partido de ACB allí hubo quejas por la dirección entonces.



BARÇA - UNICAJA



Miércoles, 07/06/2023 21:00 h.

Carlos Calatrava - Jordi Aliaga - Francisco Araña

Kravish, tocado

Alberto Díaz está ya entrenando con el equipo a buen nivel, pero había una noticia negativa en la preparación. "Tenemos un problema con Kravish, que se dio un golpe en un talón contra el Tenerife y está bastante dolorido, no pudo entrenar el martes, a ver si hace algo hoy. Estará, no al 100%, pero estará", informaba el técnico.

"No pienso en el segundo, sino en el primero, es lo que tenemos que hacer", respondía Ibon cuando se le preguntaba si era menos complicado sorprender en el duelo que abre la eliminatoria: "Vienen de una serie no demasiado dura en cuanto a ritmo y contactos. Valencia fue a defensas en zona, intentó hacer partido táctico. Llegamos con una velocidad de crucero muy alta, pero no tiene por qué significar nada. Por otro lado, te ganan el primero, ajustas 48 horas después... No es fácil ganar, aunque sean mejor equipo que nosotros, dos partidos en 48 horas. No te sabría decir estadísticamente cuál se gana más. Si fuéramos a un tanteo alto estaría muy contento. No creo que pasemos de 80 puntos, no lo creo, por el tipo de rimo que llevan ellos y por su nivel defensivo, que es muy alto. Si estamos al nivel que acostumbramos, defensivamente vamos a ser sólidos y dar poco al rival. Si se produjera lo otro sería bueno para nosotros".