José María Arrabal: "El retorno de lo invertido en el Mundial sub 17 está absolutamente garantizado"

Andalucía es la piedra angular para que Málaga albergue este Campeonato del Mundo sub 17 que arranca en la provincia y que se extenderá hasta el próximo 10 de julio. La política en esta legislatura que acaba ha sido apostar por la organización de grandes eventos deportivos, como es éste. Y uno de los cerebros es el malagueño José María Arrabal, secretario general para el Deporte, con rango de viceconsejero, de la Junta. Siempre fue hombre de baloncesto, desde que jugara y entrenara en Maristas. Trabajó en la NBA, el Real Madrid de baloncesto, el Málaga Club de Fútbol y en LaLiga, un curriculum basto, y tiene una idea clara sobre el deporte, cada euro que se invierte en él vuelve multiplicado.

El Mundial sub 17 coloca a Málaga en el candelero del baloncesto, con la actividad de clubes ya parada y las selecciones nacionales compitiendo en las ventanas. "La oportunidad surge porque se nos pregunta por parte de la FEB, con la que la relación es magnífica, y, ante nuestra respuesta positiva, se plantea la candidatura a la FIBA en su comité ejecutivo, que la valora positivamente. Agradecemos mucho la confianza de Jorge Garbajosa y consideramos que es un campeonato de una importancia enorme, con jugadores que en un corto espacio de tiempo llegarán a la Euroliga, la BCL o la NBA. Pensamos que era una oportunidad magnífica para proyectar la imagen de Andalucía y Málaga en un deporte especialmente seguido en la provincia, con una cultura muy implantada y unas instalaciones del máximo nivel. Estoy seguro de que recordaremos a muchos jugadores que empiecen a despuntar en este Mundial", explica Arrabal sobre el proceso para la consecución del Mundial.

Suele rondar la pregunta de si es rentable invertir sumas relativamente altas de dinero en organizar eventos de dimensión como los que está teniendo Andalucía, véase la Eurocopa que tuvo Sevilla, la Copa Davis que Málaga albergará en noviembre o este Mundial. Arrabal no tiene dudas. "Es muy sencillo, ese ejercicio de valoración y análisis lo hacemos para cada campeonato o evento que organizamos. Sólo doy un dato. Andalucía Región Europea del Deporte 2021, con más de 100 eventos deportivos, tuvo unos retornos de 154 millones de euros, en retorno directo y en impacto. Son datos de la consultora especializada Nielsen. Y eso sin contar con la Eurocopa. No hay una actividad más rentable que el deporte. Es inversión en salud y valores, pero también, si se quiere ver por el tema rentable sólo, en pernoctaciones hoteleras, infraestructuras, proyección internacional, construcción de marca...", explica el dirigente malagueño, que incide en que "somos personas que venimos del deporte, sabemos lo que vale cada competición y lo que nos retorna. Medimos esos retornos. El retorno de este Mundial sub 17 está absolutamente garantizado. Son 16 selecciones, multiplica por 25 personas cada una y por 12 días de estancia... Está ya ahí prácticamente lo que se ha invertido, lo demás es ganancia para la sociedad. Adicionalmente, nos gustan los campeonatos más importantes, que sean reconocidos. Y este Mundial lo es. No hay una actividad más poderosa, más rentable, que el deporte".

"La provincia tiene un tamaño considerable y eso facilita que a nivel de instalaciones se pueda repartir el grueso de este campeonato y hacerlo con las mayores garantías. La comunicación y la infraestructura, no sólo hotelera, son de primerísimo nivel. Es difícil encontrar una provincia con tantas posibilidades en este aspecto. El apoyo de Marbella, Fuengirola y Alhaurín es básico. Hay 16 selecciones, un número importante con una necesidades importantes. Pero Málaga, a base de traer campeonatos, tiene una experiencia considerable", señala Arrabal, que señala que la política de organización de eventos se debe a que tienen "una función capital. Se trata de un gran escaparte y un gran polo de atracción de valor, no sólo la visibilidad internacional, es el legado, le damos mucha importancia. Las Federaciones andaluzas están involucradas en cada campeonato. La mayoría de las personas recuerdan la primera vez que fueron a un campo de fútbol. Imagina los niños que fueron a la Eurocopa y que irán a este Mundial. Hay un factor contagio grande. Eso es muy importante para el crecimiento personal, diría. En Andalucía hay 61 federaciones deportivas y casi 530.000 personas que practican deporte con licencia. A los cuales tú te debes y hay que dar servicio. También de esta manera".

Como decía Jorge Garbajosa, se esperan asistentes de Estados Unidos. Vendrá personal cualificado de franquicias de la NBA. "Cada deporte tiene su mapa de popularidad. EEUU es la meca del baloncesto, en el universo la NBA es lo más popular. Pero no es sólo la notoriedad o visibilidad de la persona que venga, es que esas personas que vengan van a repetir. Los que conocemos el deporte en Málaga sabemos la cantidad de ex futbolistas o ex baloncestistas que se quedan a vivir y repiten. La provincia de Málaga vive un momento de esplendor y será un gran escaparte. Esos miles de personas que vengan serán prescriptores en lo deportivo, social y cultural de Málaga", cerraba el Secretario General Para el Deporte.