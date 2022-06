Jorge Garbajosa: “El Mundial sub 17 es baloncesto puro de muy alto nivel”

Ya se palpa el inicio del Mundial sub 17. Málaga será epicentro del mundo del baloncesto de formación (también de los profesionales que vienen a ojear)del 2 al 10 de julio, desde este mismo sábado. Las mejores 16 selecciones en esa edad competirán por el título. El presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa Chaparro (1977), explica en Málaga Hoy qué significa un evento así y qué beneficios tendrá la capital y la provincia por acoger un evento de esta dimensión. El que fuera gran ídolo en el mejor Unicaja de la historia sueña con un Carpena lleno en la fase final con una España en liza.

–¿Todo listo para el inicio del Mundial?

–Está todo preparado. Aquí debo reconocer que trabajar con la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento de Alhaurín y Marbella está siendo una experiencia especialmente buena, son todo facilidades. La Junta es la gran dinamizadora, pero todas están involucradísimas, no sólo a nivel presupuestario, también en organización. Lo que me transmite mi equipo allí es que todos son facilidades. La provincia de Málaga en instalaciones deportivas, hoteles e infraestructuras te lo pone muy fácil. La sensación que tengo es que es un Mundial que está llamando más la atención de la habitual. Mi referencia es la gran cantidad de personas de FIBA, FIBA Europa, presidentes de Federaciones, incluso algunas que no participan, que van a visitar Málaga estos días. El sitio es muy atractivo y la organización, así lo expliqué por donde he pasado, queremos que sea muy distinta y potente.

–Para la gente que no lo conozca, ¿qué se puede esperar de un torneo así?

–Lo que va a sorprender es el altísimo nivel de las selecciones que participan. No es el principal factor que valoramos, pero sí uno de ellos, para solicitar la organización de un evento es que tengamos una generación con potencial para llegar lejos. La selección que tenemos es muy fuerte. Luego el campeonato es muy complicado y sufres una presión extra. A la afición local de Málaga la invito que se acerque a Alhaurín, Marbella o el Carpena porque van a ver baloncesto de alto calibre con ese punto de frescura que te da una edad temprana, pero con un nivel alto de puro baloncesto. A la gente de fuera le digo que si a un gran torneo deportivo como éste le unes visitar uno los sitios más maravillosos del mundo, como es la provincia de Málaga, pues es una experiencia inolvidable.

–¿Por qué Málaga?

–La Junta de Andalucía se ha convertido en los últimos años si no en la que más es uno de los grandes dinamizadores de organizaciones de eventos de este país. Lo vimos en la Eurocopa, ahora después también con la Copa Davis, infinidad de competiciones y campeonatos. Suma la buena relación que tenemos con el alcalde, la concejala Noelia Losada, también la Diputación más Marbella y Alhaurín lo han puesto muy fácil. Andalucía se está convirtiendo en una gran referencia a nivel europeo y Málaga especialmente en baloncesto. Entonces era estar ahí sí o sí. Cuando hay una apuesta tan decidida, no sólo a nivel económico sino también de involucración en la organización, pues las dudas son pocas.

–Hay quien duda de la rentabilidad de hacer inversiones fuertes, como también la Davis, en traer eventos de este nivel.

–No puedo hablar sobre otros tipos de eventos, sí de cómo lo organizamos. Nosotros, del presupuesto de la organización, entre el 95% y el 97% de los recursos que obtenemos se reinvierten en empresas y hoteles de la provincia. El retorno directo de la inversión es casi, casi del 100%. Pero es que aparte hay que incluirle todos los gastos indirectos de los propios equipos, de las delegaciones nacionales más todos los visitantes que vienen acompañando a los chavales. Estamos hablando de una edad en la que los chavales vienen muchos familiares. Me decían que Estados Unidos, que juega en la sede de Marbella, va a tener muchísimos visitantes. Del presupuesto que se genera de las administraciones, hasta el 97% se reinvierte en empresas locales más todos los gastos indirectos. A nivel de rentabilidad indirecta, voy a ser un poco osado, un campeonato de formación puede serlo más que un absoluto. Como Federación, en un campeonato de formación, no buscamos la rentabilidad económica. Si se genera beneficios no tenemos problemas en devolverlo a las administraciones, las administraciones lo saben. Buscamos promoción, que los chavales puedan competir en casa, generaciones de futuro importantes. Uno de los objetivos que me planteé al comienzo es que España volviera a tener el prestigio internacional que tenía y una de las maneras era a través de la organización de eventos absolutos, de interiores, masculinos o femeninos. Del 2018 a 2023 vamos a ser la Federación que más campeonatos va a organizar. El sub 17 de Málaga o el sub 19 femenino del año que viene en Madrid no buscan objetivos económicos. Es la potenciación de los jóvenes y el baloncesto.

–Normalmente las fases finales de campeonatos así no suelen disputarse en un pabellón como el Carpena.

–Es un reto complicado, no es fácil. Pero cuando hablamos de hacer una organización diferente y potente estamos hablando de tener una de las mejores instalaciones de baloncesto de este país, sede de un equipo ACB y BCL, a disposición es un punto diferencial. Y ver un Carpena no sé si lleno pero ojalá con una gran afluencia de público y llegando a cuartos de final y congregar a aficionados de fuera y de aquí para ver partidos de este estilo pues puede ser una experiencia de la cual nos acordaremos.

–Parece una generación ilusionante.

–En Javi Zamora, el entrenador, tengo una confianza ciega. Para mí es uno de los mejores entrenadores de formación y mayores de este país. En etapas de formación tiene unos resultados tremendos que le avalan. Es complicado porque es una generación muy joven, cada año es decisivo en su formación, que durante más de dos años no ha podido competir por el Covid. Siempre hay dudas antes de un campeonato. Antes de la concentración teníamos duda sobre cómo había evolucionado como grupo. El Torneo de La Línea nos dio confianza. Llama la atención por su físico Aday, pero hay muchos jugadores muy buenos. Somos un país que destaca más por el talento que por el físico, pero se ha competido muy bien en la preparación. Cada campeonato es un melón por abrir. Un detalle te deja fuera del cruce o te mete. Las expectativas son muy optimistas.

–Le leía el otro día sobre lo complicado que es reemplazar a esas grandes estrellas masculinas y femeninas.

–Somos muy responsables y no podemos esperar que las generaciones surjan por casualidad. Tanto en masculino como en femenino tenemos una base muy potente de clubes, con hasta tres competiciones que controla la FEB aparte de la ACB. Lo que intentas es que en el radio de 40 kilómetros siempre haya un club, que ningún niño no juegue al baloncesto porque no puede, por no tener un club cerca tanto en edades tempranas como en el futuro. Hemos puesto un programa, FEB Futura, la semana pasada. Es un programa muy, muy ambicioso y bastante amplio. Tiene tres patas principales. Captación a través de operaciones altura y operaciones talento para desarrollar en las 17 comunidades más Ceuta y Melilla. Pero luego influir mucho en la formación a formadores. Tendemos a entrenar a niños como mayores y viceversa. Queremos que entrenadores como Aíto y Pepu, subcampeón olímpico o campeón mundial, que han intentado siempre estar muy enfocados a la formación. Recuerdo entrenamientos con Aíto en la selección que eran prácticamente de junior. Creemos que ellos y Ana Junyer y Nuria Martínez son perfectos para ayudar a los formadores a tener más herramientas para entrenar. De manera más específica venimos detectando mucho nivel de trabajo táctico en nuestras selecciones y quizá haya que incidir más en el técnico. Pueden tener esa interlocución directa con estos entrenadores para volver a la técnica individual, no hay que olvidar los orígenes y trabajar también el desarrollo individual aparte del colectivo.

–En la plantilla de Francia están Zaccharie Risacher e Illan Pietrus, apellidos familiares de su época en Málaga.

–Les vi nacer, los dos nacieron mientras éramos compañeros en Málaga. Te alegra y te hace sentir viejo (risas). Pero causa alegría ver a esos niños que correteaban por el pabellón con un balón se están convirtiendo en jugadores importantes. En nuestros país vas a campeonatos y también te encuentras a Víctor Luengo, Nacho Rodilla o el propio Juan Carlos Navarro y están viendo a sus hijos participar. Es bonito cómo el baloncesto se va transmitiendo de generación en generación y seguramente tendremos un Risacher o un Pietrus en España.

–Vivimos con incertidumbre la entrada o no en la BCL este verano del Unicaja.

–FIBA tiene unos principios. Para mí es el modelo perfecto. En un momento de tanto debate sobre el formato que deben tener las competiciones internacionales, para mí el modelo de BCL mezcla los resultados deportivos, dando mucho valor a lo que ocurre en las ligas nacionales, dando valor también a nivel comercial y de proyecto. Creo que es el ensamblaje perfecto de una competición internacional. Unicaja no tuvo un buen año a nivel deportivo, pero no se le puede volver la cara a que es un gran club, con una enorme tradición, con un proyecto de futuro que ilusiona, con una estabilidad por parte de la entidad financiera y las administraciones que le respaldan. Como fue el año anterior con el Galatasaray, son clubes que para la BCL son activos muy importantes. Para mí, que aparte de los cuatro clubes que entran (Bilbao, Murcia, Tenerife y Manresa), haya dos en la fase previa y más que se quedan fuera pese a que lo han pedido es importante. Cuando esto arrancó sólo Tenerife pedía participar, ahora han sido ocho. La final fue el año pasado entre dos clubes españoles. Todo habla del gran nivel del baloncesto español, el modelo es muy bueno y que la BCL tiene un producto muy bueno.

–Por primera vez para el próximo año parece que el nivel de participantes es superior en la BCL que en la Eurocup.

–Es una opinión personal y subjetiva. El nivel competitivo y organizativo de la BCL es superior al de la Eurocup. Ves los equipos de una competición y otra. Antes había que llenar la BCL con clubes que no habían entrado en play off y ahora se quedan fuera buenos equipos. Es una competición de éxito, lo vimos en la Final Four de Bilbao, espectáculo en la cancha y fuera y en una sede neutral. En seis años me cuesta encontrar un crecimiento de una competición tan alto en unas competiciones europeas tan atomizadas. Que un producto nuevo, una competición nueva, se haga con un nicho de clubes, de redes sociales, patrocinadores y fondos de inversión es un caso difícil de ver.

–¿Están congeladas esas conversaciones entre FIBA y Euroliga?

–No es una cuestión buenista, sino, entre comillas, egoísta. Cuando tienes un mercado tan atomizado al final se diluye la atención. El gran beneficiado de la unificación de calendarios sería el jugador, que es el mayor activo y el que da espectáculo. Y después el aficionado sabe lo que ve, lo que significa y qué clasifica a qué. Si el baloncesto quiere seguir siendo el segundo deporte del mundo, aspirar incluso a ser el primero, en Europa todo pasa por una unificación. La Euroliga está viviendo en un momento de cambio, de transición hacia no sé muy bien dónde. Hay que esperar. Se abrieron unas negociaciones que a mí me hacían ser muy optimista. Hay que esperar porque hay un proceso de cambio en la Euroliga, ojalá se retomen pronto. No es una cuestión buenista, el baloncesto necesita una unidad.

–Sergio Scariolo entrenará ahora en Euroliga. ¿No hay problemas en la continuidad en la selección?

–Sergio es alguien muy serio y claro. Cuando empezó a hablar con Bolonia nos llamó para avisar a la Federación y explicar su compromiso, que está fuera de toda duda durante muchísimos años. A nivel contractual él firmó que tenía este compromiso con la Federación. No puedo tener más que palabras de agradecimiento a la Virtus por haberlo entendido. Ahora estaremos doblemente en contacto porque también el seleccionador femenino, Miguel Méndez, entrenará allí. Respeto y admiro mucho a la Virtus.

–Se pegó grandes batallas con ellos en su época de jugador en la Benetton.

–lgunas ganadas, otras pérdidas. En mi época en Treviso coincidimos con seguramente la mejor Virtus de la historia, con Ginóbili, Jaric, Rigaudeau, Sconochini, Andersen... Le tengo mucho cariño al club y un gran respeto.