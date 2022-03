Artem Pustovyi, icono ucraniano contra la guerra

Sofiyivka, a menos de 100 kilómetros de Mariúpol, ciudad bombardeada y con las comunicaciones cortadas al sureste de Ucrania, es la localidad natal del gigante Artem Pustovyi. El pívot de 2.19 metros del Gran Canaria, rival este sábado del Unicaja, está siendo uno de los iconos en la invasión rusa de su país que ha derivado en una guerra abierta. Está siendo quizá el deportista más activo que juega en España a la hora de mandar mensajes.

Ya en el España-Ucrania de Córdoba pedía que se parara la guerra. Y ha seguido alzando la voz. El pasado miércoles le pedía con una camiseta a la OTAN que cerrara el espacio aéreo de su país para que el ejército ruso no pudiera descargar bombas. Justo ese día, ante el Bursaspor, completó su mejor partido con la camiseta amarilla, con 18 puntos y 10 rebotes.

“Artem siempre llegaba a los entrenamientos haciendo bromas, siempre muy positivo. Ahora es un chico callado, al que le cuesta expresarse. Le cuesta comunicarse”, decía sobre él Porfi Fisac, señalando el evidente bajón de ánimo del pívot ucraniano, que no anduvo lejos de estar en el Unicaja el pasado verano, aunque finalmente no se igualó la oferta que le realizó el equipo canario. Tras jugar en Obradoiro y Barcelona, siguió su carrera por España en Las Palmas. Vive en la distancia la descarnada situación que ataca a su país natal. Pese a ello, actúa con profesionalidad quizá con unos momentos de evasión y también con una plataforma para pedir soluciones.

Un ex jugador del Unicaja, Volodymir Gerun, hablaba días atrás sobre cómo se vivía la situación. "Estoy preocupado por mi país porque todo va muy rápido y no sabes qué va a pasar. Mi familia no va a correr pase lo que pase, por ahora está segura. Yo no voy a combatir, pero la gente de mi edad si ellos pueden sí que van a defender a su país. Hablo con mi familia 5 ó 6 veces porque quiero escuchar que están bien. No creo que haya un ucraniano que duerma bien ahora. Lo único que pienso es que pare la guerra y no muera más gente".