Gerun: "Estoy preocupado por mi país, no sabes qué va a pasar"

A Ucrania mira desde hace una semana el mundo, es el epicentro. El país se encuentra en una situación de guerra por la invasión de su territorio de Rusia. No es ajeno el universo del deporte a este panorama político y muchos son los protagonistas que dieron su visión sobre lo que está sucediendo. Uno de los últimos en darla ha sido Volodymyr Gerun, pívot ucraniano que pasó hace un par de años por el Unicaja y que ahora se encuentra en el Büyükçekmece Basketbol. Desde Turquía el jugador analizaba el escenario que viven ahora sus compatriotas.

"Estoy preocupado por mi país porque todo va muy rápido y no sabes qué va a pasar. Mi familia no va a correr pase lo que pase, por ahora está segura. Yo no voy a combatir, pero la gente de mi edad si ellos pueden sí que van a defender a su país", aseguraba el ex cajista en Radio Marca, que profundizaba en su discurso: "Las noticias que ve la gente de Rusia son diferentes que las que ve el resto del mundo. Lo que hacen los soldados de Rusia con el lavado de cerebro es un acto de terrorismo porque ellos no saben cien por cien lo que hacen".

Es una situación complicada y el baloncesto ahora no es la prioridad. Lógico. Sobre cómo está viviendo todo esto desde la distancia hablaba el internacional por su país. "No tengo mucha energía para ponerle en el baloncesto, pero es mi trabajo. Mis compañeros jugaron muy bien contra España y sé que muchos jugadores tienen familia en las regiones más atacadas. Me sentí muy orgulloso de mi país. No creo que vaya a estar la gente más feliz pero va a ayudar a digerir las noticias. Lo que pasó en Córdoba con la gente salió en todos los sitios", afirmaba Gerun, que daba detalles sobre cómo está en contacto sus sus familiares en estos días complicados: "Estoy aquí seguro, hablo con mi familia 5 ó 6 veces porque quiero escuchar que están bien. No creo que haya un ucraniano que duerma bien ahora. Lo único que pienso es que pare la guerra y no muera más gente".

La mayoría de clubes rusos fueron expulsados de las competiciones. La Euroliga fue tajante con su decisión y habrá que ver qué pasa en las próximas semanas con el CSKA de Moscú, el Zenit o el Unics Kazan. "Es una pena que digan que necesitan jugar en cancha neutral, es una pena por muchos jugadores rusos que tienen opiniones diferentes que su gobierno. No creo que les impidan jugar porque hay grandes sponsors detrás", terminaba. Es el sentimiento de Volodymyr Gerun, un ucraniano fuera de su país que vive con incertidumbre y preocupación el clima bélico en su tierra.