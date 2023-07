De Asier Alonso a un "órgano colegiado"

Asier Alonso, secretario técnico del Real Betis, no seguirá en el club, que sigue perdiendo piezas en un organigrama aún por definir. Hay un cráter en la entidad sevillana tras el descenso, con la salida de los ex cajistas Berdi Pérez y Luis Casimiro y un vacío en la plantilla también. El vasco, que el verano pasado fue renovado por tres campañas tras el no del consejo de administración del Unicaja a ficharlo, tenía opción de salir antes del final de cada una de las temporadas. Haciendo uso de esa cláusula rescinde su contrato de forma unilateral, pese a que la entidad, que tenía también la posibilidad de corte, quería que fuera él quien tomase el mando de la dirección deportiva y armase el equipo que competirá en LEB Oro. Pero no será así, continuará en la misma categoría, pero en Alicante. Justo un año atrás, Juanma Rodríguez pretendía reforzar su parcela con Alonso para que el club creciera en ese aspecto, había proyectos detrás, pero el Consejo lo tiró atrás. Paradójicamente, cinco años atrás, el Betis recurrió a Juanma Rodríguez tras el descenso a LEB Oro, donde confeccionó un equipo que con Curro Segura a los mandos arrasó y rebotó para regresar a la ACB. En Sevilla vuelven a la casilla de salida.

Ahora, según contó esta semana López Nieto en Zona Verde "vamos a intentar trabajar en un órgano colegiado. Si ya está Juanma Rodríguez la figura de un secretario técnico parece que duplica. Yo creo que hay que absorber gente de nuestro tejido. Si hay más gente trabajando, seis u ocho ojos ven más que dos. Tenemos el líder, Juanma, y vamos a trabajar de una manera compensada, dándole el espacio a cada uno, porque a lo mejor tú traes gente de fuera, pero tienes a gente de casa cercana que podría hacer labores colegiadas y aportar un granito de arena. No soy partidario de crear un nuevo puesto, sino, después de conocer un poco más el club, veo más un órgano colegiado de la gente que trabaja en la casa, que puede tener un espacio, que conoce el baloncesto de manera enorme, en todas las categorías. De base, del baloncesto medio, de LEB Oro, LEB Plata, la élite, ligas europeas... Hay mucho friki del baloncesto que, matizado por los que tienen que llevarlo a la cancha, es positivo. En esa mezcla, en esa lavadora, vamos a intentar crecer", señalaba el dirigente cajista.

De esta forma, después de cinco años trabajando en la dirección deportiva, primero trabajando con Juanma Rodríguez, que trató de llevárselo a Málaga el año pasado, y los últimos dos cursos con Berdi Pérez, que tampoco está ya en el club, Asier Alonso se desvincula de un Betis Baloncesto que sigue perdiendo efectivos por el camino. Ya se fue también uno de los entrenadores ayudantes, Antonio Pérez, que acompaña a Alonso, que firma por el club alicantino en LEB Oro, donde se intenta hacer un proyecto ambicioso para reverdecer años dorados en la ciudad alicantina. Mientras, en ese año, el Unicaja ha virado tras una gran temporada a una idea más matizada.