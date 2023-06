Los planes del Unicaja para crecer

En su extensa comparecencia en Zona Verde de 101TV, el presidente del Unicaja, Antonio Jesús López Nieto, dejó algunas reflexiones sobre cómo debe ser el crecimiento del club, no sólo desde el punto de vista deportivo, sino también estructural. La figura de Juanma Rodríguez como director deportivo es su hombre de confianza, pero hay margen también para mejorar dentro de unos límites que marca los ingresos que hay en un deporte que considera que vive en una burbuja económica que no es real.

"Juanma es mi persona de confianza en la esfera deportiva, me he encontrado después de una gente extraordinaria en el club. Paco Sáez, el gerente, espectacular. Los jefes de cada una de las parcelas. Rosa Mariscal, José Carlos Gaspar, Mireya Jimena... Gente de una enorme calidad, por encima de lo que esperaba. En ellos se nota el compromiso con el Unicaja, han trabajado como leones", repartía elogios el presidente cajista sobre los responsables de las distintas áreas: "Con Juanma había trabajado en la Diputación y habíamos tenido 20.000 conversaciones de baloncesto y fútbol, nos apasionan los dos deportes. Empezamos hace 11-12 años el Trofeo Costa del Sol y ahí sigue. Él conoce esto, es un tipo tremendamente honrado, trabajador, tenía las ideas muy claras".

Relató una anécdota sobre cómo pactó su llegada al Unicaja y el valor de la palabra. "Fui a Sevilla cuando me dieron la oportunidad de ser presidente. Él me dijo 'sabes que nos vamos a meter en una locura, nos van a dar por todos lados', pero lo convencí. Si él me dice que no seguramente yo no estaría aquí. Se vino sin firmar un papel, algo que yo valoro. Tenía una oferta del Betis de tres años, superior económicamente a la que tenía del Unicaja. Se vino por mi confianza, que yo iba a ser el presidente. Me nombró el Consejo y mi primera decisión fue convocarlo y acordar su contrato. Eso fue a finales de junio y firmó en agosto, estuvo todo ese verano trabajando y si no hubiera sido yo presidente no hubiera entrado. Se vino con todas las de la ley y eso dice mucho de una persona", explicaba sobre la figura del director deportivo y cómo es su trabajo: "Hablamos, pero hay cosas que habla sólo él con Ibon. Hablamos de los grandes retos, de lo que van a hacer, de dónde están los límites económicos, hay caminos que pueden ser alternativos... Pero en la parcela técnica tengo claro que el presidente no debe entrar. El presidente debe administrar lejitos y saber lo justito. Ser un aficionado quizá aventajado, pero sus opiniones no deben influir en las decisiones técnicas. Yo tengo mi opinión de aquel jugador, de si ha jugado bien o mal, pero mi opinión es igual que la de cualquier aficionado. Ellos tienen libertad".

"Antes de ir a hablar con Juanma, me tenía que preguntar a mí mismo, sabía la dificultad que tiene Málaga, que normalmente es más severa con gente de aquí que de fuera", explica López Nieto sobre cómo fue su llegada al club: "Hemos tenido a un jeque maldirigiendo al Málaga 11 años y sólo nos acordamos del último año, pero estaba dirigido desde el minuto uno muy malamente, desde cuando estaba en Champions. A un malagueño como Puche la gente le criticaba mucho más y se era muy exigente. Si eres de aquí eres advenedizo. Con 55 años no hubiera dicho que sí, estaba en la LFP, un trabajo bueno. Pero con 63 que tenía entonces, ahora 65, sí me apetecía. No tengo vínculo más allá que el disfrute, que conseguir objetivos y cosas importantes para Málaga. La libertad te la da tu situación. Elegí sabiendo la dificultad, sabía que iba a haber orquestina detrás , estaba perfectamente preparada para ello. Cualquier organización humana tiene sus flecos. La ventaja que tiene ser malagueño es que sabes transmitir los valores de tu ciudad. Unicaja es un referente. Hay que conseguir seguir siéndolo cuando vienen mal dadas. Fui a La Rosaleda a ver el partido con el Huesca y vi el estadio cómo estaba pensaba 'aquí hay para remontar'. Tocar determinadas fibras, determinada gente, es más fácil para el malagueño. Quien no tenga esa picardía de tener conocimiento y darle a cada uno su sitio, que no es mucho más que eso, lo tiene más difícil".

Acerca de crear una secretaría técnica que dé soporte a Juanma Rodríguez en la dirección deportiva, como por el ejemplo el malagueño tenía en el Betis, López Nieto decía que "ahora mismo vamos a intentar trabajar en un órgano colegiado. Si ya está Juanma Rodríguez la figura de un secretario técnico parece que duplica. Yo creo que hay que absorber gente de nuestro tejido. Si hay más gente trabajando, seis u ocho ojos ven más que dos. Tenemos el líder, Juanma, y vamos a trabajar de una manera compensada, dándole el espacio a cada uno, porque a lo mejor tú traes gente de fuera, pero tienes a gente de casa cercana que podría hacer labores colegiadas y aportar un granito de arena. No soy partidario de crear un nuevo puesto, sino, después de conocer un poco más el club, veo más un órgano colegiado de la gente que trabaja en la casa, que puede tener un espacio, que conoce el baloncesto de manera enorme, en todas las categorías. De base, del baloncesto medio, de LEB Oro, LEB Plata, la élite, ligas europeas... Hay mucho friki del baloncesto que, matizado por los que tienen que llevarlo a la cancha, es positivo. En esa mezcla, en esa lavadora, vamos a intentar crecer", señalaba el dirigente cajista.

"Tenemos un club bastante profesional, dentro de la ACB somos de los mejor organizados. Tanto en marketing, prensa, administración... Es sólido y que da respuestas a la cantera, el equipo femenino... Está bien aprovechada. La gente que trabaja en el club, en personal, son 16 personas para atender a todo esto. Es un esfuerzo importante. Avanzar más es difícil, no por la actitud de la gente. Es más fácil quizá aumentar y ganar espacio a lo que gana uno que ya trabaja que meter a alguien nuevo. Llevas trabajando toda la vida, con unos valores y, si llega la gente de fuera, debe ser incuestionable, no crear dudas entre los que están dentro. En los departamentos deben crecer desde nuestras entrañas. Antes tiene que tener la oportunidad la gente de dentro que fichar de fuera. Es más rentable emocionalmente y más barato económicamente y le das un espacio que intenta tener con su trabajo", señalaba el presidente sobre cómo piensa mejorar el funcionamiento del club: "En el baloncesto en general, la profesionalización, por eso hay clubes que tienen escasa o mala estructura, es que el porcentaje del presupuesto va en el 95% a la primera plantilla. Eso limita mucho, nosotros no llegamos a ese porcentaje, es más bajo. El baloncesto está en la continua necesidad de reordenar el producto. La inflación es muy grande. Es un detalle que me gusta repetir. El jugador de baloncesto es más caro que el de fútbol. En la primera categoría o en la segunda de fútbol, los ingresos son muy superiores a los de baloncesto. Los sueldos de los equipos de Euroliga, que crean una inflación continua en los demás, conllevan un tener un baloncesto por encima de la realidad que se puede mantener. Si no hubiera ayuda externa, sería impensable".

Encima de las expectativas

"Miedo no tenía, tenía responsabilidad. Tenía el conocimiento de la situación. Yo quería que el balón se pusiera en marcha. Empezamos a crear una atmósfera positiva con los fichajes, la gente los acogió muy bien. Nos vino muy bien el gran Europeo de la selección de baloncesto, con Darío y Alberto liderando el tema. Fue muy positivo. Hicimos una BCL muy buena en la previa. Parecía fácil, pero no lo era. Había testado que íbamos a ir bien, no tan bien como habíamos ido, tengo que ser honesto. Creía que íbamos a crecer de forma paulatina. Unión muy buena entre entrenador y los jugadores, nos ayudaron mucho Carlos y Berni, comiendo con ellos, contándoles qué es llevar la camiseta del Unicaja. Esto nos exige estar ahí como mínimo".

BCL-Euroliga

"A medio plazo, estamos en lo inteligente. He visto dos movimientos y bueno, yo sabía que Granca no le hacía ascos a la BCL, pero es lógico que se quede porque ganar Eurocup y rechazar Euroliga pero, además, irte a la BCL queda feo. El equipo de Israel tenía prisa de ir por ganas de jugar la Euroliga. El tema estará para verlo claro cuando los once clubes que tienen la propiedad de ésta acaben su contrato televisivo. El baloncesto tiene la obligación de reordenar porque no hay espacio para todos. Hay que hacer competiciones que la gente entienda y adaptarlas al modo europeo. La Euroliga cuesta 7-8 millones para quedar el 12 y desciendes encima porque los otros lo deciden y encima lo acarreas en ACB. Si tú creas una competición más ordenada en la que no descender sería incluso un atractivo. En los parámetros actuales, la Euroliga es una competición muy bonita pero económicamente insostenible".

Cultura de club

"La cultura del club ya está el camino y eso no se puede parar nunca. Hay que mantenerla, pero hemos buscado un camino y ha respondido la gente. Los jugadores +60 van a jugar a Albufeira (Portugal), los +35 van a Argentina, creo que los +55 están formando un equipo que va a entrenar el padre de Berni. Hay una cultura alrededor, de gente joven y mayor. Gente que siempre ha estado ahí y se siente ahora más cómoda, pero no porque hayamos hecho nada o los de antes lo hubiera hecho mal. Son circunstancias. Si ellos pegan en la puerta se les escucha. Hay cosas que igual no resultan agradables. Pero como con los medios, cuando te critican, es para crecer. Te gusta más que te digan guapo que feo, es evidente, pero tienes que estar preparado para cuando te digan feo".