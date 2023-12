Augusto Lima se confiesa con Daimiel: Málaga, Bolsonaro, su amor por Murcia, su futuro...

Augusto Lima eligió confesarse con Antoni Daimiel para volver a hablar justo cuando se produce su reaparición tras un año lesionado. El pívot del Unicaja recordó algunas curiosidades, como que es zurdo natural, pero "por religión, mi abuela creía que era una cosa mal ser zurdo y me intentaron cambiar, por lo que me considero ambidiestro". De hecho, lanza a canasta con la derecha pero domina las dos manos.

"La primera vez que aterrizo en Málaga, me recoge Ramón García, al que le tengo mucho cariño. Tenía un Mercedes 12, no de los nuevos, pero era inviable montarme en un Mercedes. De camino a Los Guindos... ¡no había visto tantos Mercedes y Audis en mi vida! Venir a un país con dinero no significa que he acertado, sino mejores posibilidades para mejorar de vida y hacer que tu sueño sea accesible", decía el jugador cajista, que hizo un repaso a su carrera. "Esperaba una cosa de mí y yo esperaba otra cosa del club, no todo tiene por qué ser perfecto, es normal", decía sobre su primera etapa en el club.

"Salgo de Málaga y voy a Murcia. Tenía mejores ofertas, pero me encuentro a Quintana y Alejandro Gómez, que fueron dos locos fundamentales en mi carrera, y me convencen para ir para allá con un sueldo pequeño en una ciudad gran desconocida. La gente no valora la ciudad que tiene. Lo más curioso es que al mes tuve la oportunidad NBA, la cual rechacé", explicaba mientras señalaba su salto al Real Madrid: "Tuve la suerte de realizar mi sueño de jugar en el Real Madrid. Para mí fue una realización muy grande, no todo el mundo tiene un contrato de 4 años con el Madrid, ni puede ponerse la camiseta del Madrid. Después de la mala experiencia en el Cedevita, en Burgos volví a encontrar ese amor que encontré en Murcia, con un pabellón de 10-12 mil personas que aunque perdiera seguía aplaudiendo. Para mí fue algo mágico, volvería siempre a Murcia. En coche hacía cosas que no se deben hacer. Compré un coche solo para eso, para viajar de Burgos a Murcia. Siempre me gustaron, pero ya he quemado muchos coches. Hacía Burgos-Murcia muy rápido de las ganas que tenía de ver a mi hija. Lo volvería a hacer. Fue un año complicado, con una PCR cada dos o tres días. Cuando no estoy bien mentalmente, me pongo a comer demasiado. Cogí muchos kilos y el equipo perdió 12 partidos seguidos, pensé que había fracasado pero me quedé un año más y jugamos increíble. Dimos alegría a la gente de Murcia. Luego tuve que irme por unas cosas que pasaron, prefiero no hablar de eso. Me dolió irme del club que tanto amaba".

"Las ofertas tardaron en llegar y estaba por firmar por otro club cuando, estando en Rincón de la Victoria, me llama Ibon, que me dice que necesita que vuelva el carácter de Málaga, que vuelva a unir a la gente y que el equipo pudiera ser una piña. Es la decisión más acertada de mi vida. Pude hacer eso los meses que pude antes de la lesión", señalaba justo cuando se produce su regreso tras lesionarse en diciembre pasado ante el UCAM Murcia: "Ibon abrió una puerta para mí que no tenía en Murcia: antes de llegar a Málaga me explicó qué quería de mí y sigo haciéndolo. Tiene su carácter vasco y duro, pero es una grandísima persona y estoy agradecido".

Apoyo a Bolsonaro

"Más que ser de Bolsonaro, priorizamos la familia, los derechos y las cosas que se hagan bien. Todos fallamos, pero el gobierno anterior había robado muchísimo, todo eso era lo que no queríamos. Ni siempre la derecha va a tener razón ni siempre la izquierda: hay muchas más cosas que debatir y hablar. Ese es el problema de Brasil, los extremos nos están llevando a la ruina. Tenemos que tener un país bueno: exportamos petróleo, oro, las materias primas las tenemos nosotros y somos un país pobre, caballos y poco más".

Laso-Jasikevicius

"Son el día y la noche. Jasikevicius es uno de los mejores entrenadores que he tenido en mi carrera. Muy duro, pero siempre he respondido mejor con personas duras. Cada uno tiene el carácter que tiene y debes adaptarte al entrenador. En el año de Lituania me decía cosas que a lo mejor otros lloraban, pero él siempre quiere ganar... ¡aprendí tantas cosas con él! Ese tipo de persona competitiva, como Jordan en su documental que se peleaba por cualquier cosa, esa gente nació para ganar. Laso es de los mejores gestores de grupo que conocí en mi vida. Empecé jugando mucho y terminé sin hacerlo por no tener buen feeling. De los mejores gestores de ego, lo que le hace un grandísimo entrenador. Tuve la suerte de tener en mi vida a ambos".

Salidas en su juventud

"Siempre he intentado ser MVP dentro y fuera de la cancha. Cuando ves que a las 10 de la noche me voy a casa tras el partido para disfrutar con pareja e hijos es bonito, porque has quemado esa etapa de joven. Cada etapa debe ser quemada y disfrutada".

Futuro tras colgar las botas

"Espero que sea dentro de mucho tiempo. Tengo dos cosas en mente, o agente o, lo que me hace demasiada ilusión, se ser director deportivo. Alejandro Gómez me abrió las puertas de su casa como un hijo y aprendí mucho de él. Me gusta trabajar con los jugadores y no me gustaría de entrenador, porque no tengo paciencia con los egos. Prefiero fichar y verlo desde atrás, me gusta mucho analizar".