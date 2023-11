"Con Lima no quiero correr más de lo que debo"

El regreso de Augusto Lima se aproxima, con unos plazos cada vez más exactos, mientras una recuperación que sigue sus plazos establecidos, cuando están a punto de cumplirse los once meses desde la grave lesión del brasileño. Siempre se insistió desde el Unicaja, si los tiempos respetaban, que la vuelta del canterano sería a finales de año natural. Ya hace trabajo con el resto de sus compañeros, progresivamente aumentando la carga y el contacto físico, por lo que el siguiente paso será incluirle en una convocatoria. Durante la previa del Bilbao Basket-Unicaja, Ibon Navarro actualizaba el estado de su jugador, atreviéndose incluso a dar una fecha para ese ansiado reestreno, que obligará al entrenador del Unicaja a esa gestión precisa de vestuario, con catorce jugadores profesionales, ya que las lesiones por el momento respetan.

"Me gustaría que le pudiésemos dar algún minuto de aquí a dos o tres semanas, pero a veces en estas cosas me adelanto demasiado. Depende de los fisios y Marcos Cerveró (preparador físico); cuando le vean preparado, que no está demasiado desequilibrado para las capacidades de su cuerpo, lo podremos incorporar. Va poco a poco. No quiero correr más de lo que debo. Me gustaría que estuviese en tres semanas para hacer algo, pero depende de él, que cómo evolucione, la opinión de los médicos", con la boca pequeña Ibon Navarro, aunque con ese optimismo evidente.

Le Mans alucina con el triunfo ante el Unicaja

Elric Delord, técnico del Le Mans Sarthe, el verdugo que endosó la primera derrota al Unicaja tras nueve victorias (la última databa de principios de octubre), había sido claro antes del partido sobre las opciones de su equipo para ganar al cuadro malagueño, del que ya antes del partido de ida había tenido palabras elogiosas diciendo que era el mejor equipo de toda la BCL. "Dije que teníamos una posibilidad entre mil, pero también que esa posibilidad podría ser esta noche...", era la reflexión del técnico del equipo francés.

“Honestamente creo que estamos progresando. No será fácil cada día, pero estamos mejorando, nos entendemos mejor. Ahora bien, nunca demasiado alto, nunca demasiado bajo: no por haber ganado al Málaga somos un equipo top. Siempre tenemos que ganar en Peristeri o Szombathely, es bueno para nuestra confianza, pero tenemos que seguir trabajando", afirmaba Delord: "Creo que fuimos muy sólidos defensivamente desde hace algún tiempo. No siempre somos brillantes ofensivamente, pero estamos progresando. Por otro lado, defensivamente durante seis o siete semanas hemos estado muy, muy, muy sólidos".