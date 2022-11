Augusto Lima, con su primer triple desde 2014: "Nos cuesta meter, pero vamos ganando"

Tras la victoria del Unicaja en Valencia, pasó por los micrófonos de Movistar Augusto Lima. Acabó con siete puntos, cuatro rebotes y dos asistencias. Y un triple en el último ataque cajista cuando la posesión se acababa y se buscaba el average. El brasileño lo metió. No lo hacía desde que en 2014, jugando con Granada, lo metió. Hubo una época en la que se le vio como cuatro abierto, pero después evolucionó.

"Hemos sufrido, esta es una cancha de Euroliga, hacemos las cosas bien que nos dice Ibon para ser sólidos en defensa. Es verdad que nos custa meter, pero en defensa sí estamos dando el nivel y de eso se trata, de ganar partidos", decía Lima, que asume que se está creando una buena química: "Es un trabajo largo, pero yo creo que se va notando, se va dejando notar la experiencia que se ha fichado. Espero que cada uno aporte más, yo el primero, para que lleguemos al final de la temporada muy bien".

"Le he dicho a Darío que hoy iba a tirar un triple. El último que metí fue con Granada, cuando yo tiraba...", bromeaba sobre su triple Lima: "En los entrenamientos estoy tirando y metiendo, pero me han fichado para coger rebotes y defender. Se han fichado piezas para hacer cosas, no estoy metiendo mucho, pero el trabajo de defensa suma y por eso llevamos las victorias que llevamos. Tenemos que sumar poquito a poquito, estamos enseñando la cara que queremos del equipo y están llegando las victorias".

"Es importante que cada uno suma, todos hacen un trabajo estupendo. Muchos tenemos que sumar más, me pongo en la lista, pero todos estamos sumando, queremos dar esta cara del equipo que quiere ofrecer", señalaba Lima, que era preguntado por el protagonismo de Alberto Díaz: "Soy del equipo naranja, pero no del taronja, sino del de Alberto. Se lo merece todo, está en un gran momento de su carrera, hizo un gran Eurobásket, se lo merece todo, que se lleve los elogios".