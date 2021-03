Axel Toupane firma por Milwaukee Bucks

Se confirmó que el ex cajista Axel Toupane firma por uno de los contendientes al título de la NBA, los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo. Su último partido con el Unicaja fue la final de la Copa del Rey. Ahí se fastidió el tendón de Aquiles y acabó operándose. No llegó a tiempo a la fase final de la Liga ACB tras el primer tramo duro de pandemia y, tras entrenar con el Estrasburgo y hacer la pretemporada de la NBA con los Golden State Warriors, se enroló en la G League con su equipo filial, los Santa Cruz Warriors.

17.9 puntos, 8.0 rebotes, 3.3 asistencias y 1.7 robos en 31.7 minutos por juego eran los números de Toupane en la G-League. Un 54.4% en tiros de campo, 38.6% tres y 73.9% desde la línea de tiros libres y registró tres dobles-dobles. Toupane, de 28 años, apareció anteriormente en dos partidos con los Bucks durante la temporada 2016-17 en un contrato de 10 días. Ha jugado en 25 juegos con Denver, New Orleans y Milwaukee a lo largo de su carrera en la NBA y tiene promedios de carrera de 3.5 puntos y 1.3 rebotes en 14.1 minutos por juego. Además de jugar en nueve partidos con Santa Cruz esta temporada, Toupane jugó en 68 partidos con Raptors 905 de la NBA G League entre 2015-17. A lo largo de su carrera en la G League, promedia 15,7 puntos, 5,2 rebotes y 3,6 asistencias por partido.

Toupane, que no fue seleccionado en el draft de la NBA de 2014, también ha jugado internacionalmente en Francia, Lituania, Grecia y España, incluido el más reciente en la temporada 2019-20, cuando apareció en 36 partidos (29 como titular) con Unicaja y promedió 7,3 puntos y 2,8 rebotes por partido. No concordó muy bien con Luis Casimiro y la sensación que quedó es que no dio su potencial en su etapa en Málaga. Ahora firma por un equipo de la NBA con un contrato no garantizado. Toupane usará el número 66 con los Bucks.