Toupane, cerca de volver a la NBA con los Bucks de Antetokounmpo

La G-League ha relanzado la carrera de Axel Toupane, que estaba sin equipo hace unos meses justo cuando se recuperó de la lesión en el tendón de Aquiles que se produjo en la Copa del Rey de 2020 con el Unicaja. Ahora es uno de los jugadores más destacados de los Santa Cruz Warriors, afiliado de Golden State donde no pudo hacer un hueco, en nueve partidos que ha disputado en Disney. Su equipo es el segundo con mejor balance (11-4) y el galo es decisivo. Sus números son de 17.9 puntos, 8.1 rebotes y 3.3 asistencias. Y ahora está cerca de regresar a la NBA.

Los Milwaukee Bucks, uno de las mejores franquicias de la conferencia Este y uno de los candidatos al anillo, quiere firmarle un contrato de doble vía, como anunció el reputado periodista Shams Charania. Toupane volvería al conjunto de Wisconsin, con el que ya jugó en la temporada 2016/17 dos partidos de sus 25 en la mejor liga del mundo. Los otros 23 están divididos entre Denver Nuggets y New Orleans Pelicans. Cambió mucho la cara desde entonces de los Bucks, que crecieron sobre la figura del dos veces MVP Giannis Antetokounmpo. Les faltó dar el paso definitivo en el play off, lo que buscarán en unos meses. Ahora marchan terceros (24-14), sólo por detrás de Brooklyn Nets y Sixers. En su posición está una de las estrellas de la plantilla, Khris Middleton.

The Milwaukee Bucks plan to sign swingman Axel Toupane of G League’s Santa Cruz on a two-way contract, sources tell @TheAthletic @Stadium. The move will fill the team’s open two-way slot.