Casimiro: "No hemos tenido una buena respuesta"

Luis Casimiro pasó por rueda de prensa tras la dura derrota de su equipo ante el Baskonia. El técnico cajista no profundizó demasiado en los detalles del encuentro, pero fue claro y crítico en la valoración que hizo en relación a la actitud mostrada por su equipo, del que reconoció que no estuvo a la altura de las exigencias del rival.

El Unicaja hizo un arranque de partido inmejorable, con un Wiltjer muy enchufado que, a tres minutos y medio del final del primer cuarto, ya cosechaba catorce puntos. La explosión inicial se diluyó por completo en el segundo cuarto, y ahí comenzaron los problemas para un Luis Casimiro que no consiguió que su equipo volviera a levantar la cabeza: “Hemos empezado con mucho acierto en los lanzamientos, hemos conseguido tener fluidez en el pase y en las jugadas. Pero en el momento que Baskonia ha decidido endurecer el partido y su defensa a partir del ecuador del segundo cuarto, no hemos sabido tener la respuesta adecuada, y nos ha faltado solidez en defensa”, explicó.

En referencia a los más de 100 puntos encajados, el técnico cajista descartó que sean culpa de centrar el juego en el ataque: “Si juegas con ritmo y no especulas, puede haber muchos puntos y no haber mala defensa. No es nuestro caso hoy; sobre todo, a partir del segundo cuarto. Tenemos que quitarnos de la cabeza eso de que más puntos implican mala defensa”.

El próximo rival de Unicaja será el Alba Berlín, en cuartos de final de la Eurocup. Un partido crucial para las aspiraciones de Unicaja esta temporada, que sueña con repetir la gesta lograda hace dos temporadas, en la que derrotaron a Valencia Basket en una final épica. Preguntado por la posibilidad de que la repentina desconexión de sus jugadores durante el encuentro ante Baskonia tuviera que ver con la influencia del partido del martes, Casimiro respondió lo siguiente: “Lo tenemos ahí, nuestra idea es competir al máximo siempre. No entiendo eso de jugar pensando en el próximo partido. Diciendo esto no quiero poner excusas. Hoy teníamos la mente puesta únicamente en este partido, y lo que venga al día siguiente tenemos que intentar afrontarlo al 100% y pensar en ello cuando llegue”.