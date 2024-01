BCL: El Derthona, un proyecto Final Four que cae

El crecimiento de la BCL ha sido notorio en ya su octava edición. Se amplió el abanico de aspirantes para suceder al Bonn en el trono, cada vez más equipos en boca del universo BCL, entre ellos por supuesto el Unicaja, como una de las estructuras más fuertes y poderosas de una competición FIBA que aumenta su calidad en el escalón medio-bajo. El Derthona Tortona era uno de esos equipos a dar un salto, tras buenas temporadas en Italia, incluso como potencial miembro de Final Four, o al menos estar en esa terna, al contar con ingredientes sugerentes. Juanma Rodríguez, a mediados de octubre, mencionaba a los transalpinos como aspirantes al título por ser "un proyecto muy interesante, con un presupuesto alto y jugadores interesantes. Kyle Weems, que viene de la Virtus, TaShawn Thomas, Chris Dowe... Mantienen también su base de otros años". Comparado incluso con el Telekom Bonn campeón, al ser un perfil más bajo que los Unicaja, Hapoel, el AEK de Plaza o el Lenovo Tenerife. Pero el Derthona ha terminado en decepción, ya eliminado de la BCL en el play in, a un mundo de lo que se podía intuir, que ayuda a poner el contexto la subida de valor de esta BCL.

Y por la vía rápida. Ante el Galatasaray, otro nombre poderoso. Ganaron los turcos por 95-89 en Estambul, haciendo oro el 70-71 del primer partido para ni siquiera estar cerca del 'Round of 16'. Despedía en diciembre a Marco Ramondino, el técnico que llevó al Derthona a sus cotas más altas: dos veces semifinalista del Scudetto, una final de Copa o Supercopa, para un club que en 2021 en Serie A2, segunda categoría del baloncesto italiano. Primera vez participando este curso en BCL, rival del UCAM Murcia en la primera fase. Balance que fue notable (5-1), en un grupo con Igokea y Tofas (posible rival de Unicaja en la segunda fase); pero cayendo al play in por el average particular frente a los de Sito Alonso. Llegó en la última semana de diciembre Walter De Raffaele, ex del Reyer Venezia y un entrenador prestigioso en Italia. En Málaga puede sonar, al ser el técnico que no dio protagonismo a Yankuba Sima antes de llegar al Unicaja, operación que el propio De Raffaele complicó.

Actualmente es undécimo en Italia (6-9), a dos derrotas de la zona de descenso. Algún movimiento sonado el pasado verano, como el de Retin Obasoham, procedente del ASVEL, o Kyle Weems, pieza importante en el crecimiento de la Virtus Bolonia de la etapa Sergio Scariolo. Pero quedará en el recuerdo este Derthona como una de las grandes chascos de la BCL 23/24. Un proyecto carne Final Four que cae.