BCL, Euroliga, futuro, los límites del Unicaja... Y el play off: López Nieto toca todos los palos

Acabó la temporada regular de la Liga ACB con un histórico récord de victorias (28-6) del Unicaja. Llega un play off tremendamente ilusionante por lo que ha sembrado el equipo de Ibon Navarro, que tendrá factor cancha en cada eliminatoria que juegue. El peligro es que dos derrotas en los próximos tres partidos descabalga y lo que se ha hecho hasta ahora de poco serviría. Pero es la gracia de las eliminatorias. Pero, mirando la gran foto, es una temporada descomunal en cualquier caso. Y el presidente, Antonio Jesús López Nieto, hacía una reflexión en los medios del club.

"Las cosas han ido mejor de lo previsto. No hay que ser vanidosos. Cuando llegamos aquí hicimos un análisis de cómo estaba primero el club, después el equipo y también el entorno. Hicimos una estrategia y ha funcionado. Diagnosticamos bien, pero la medicina que recetamos ha salido mejor. Coincido con Ibon, el año pasado la Copa llegó antes de lo esperado, pero bienvenida sea. Insufló unos valores de emoción a la gente que necesitaba y valió para que el proyecto corriera aún más", aseguraba el mandatorio cajista.

El título de la BCL llegó tras una apuesta desde el verano de 2021 que en su momento se vio como un paso atrás y como una declaración de intenciones de rebajar miras. El tiempo le ha dado la razón a López Nieto. "La BCL fue una apuesta estratégica de cuando llegamos. Tenía hecho el análisis claro de la Euroliga y creo que el Unicaja vivía engañado, sobre todo el entorno. Hablábamos de Euroliga, Euroliga, Euroliga y no podíamos llegar a una competición de ese tipo en lo económico ni en lo deportivo. Ni era nuestro momento. Era como el niño de papá que lo fue pero ya no tiene esa ubicación. Teníamos que contar la verdad a la gente, habrá gente que no lo crea y siga hablando de Euroliga. No digo que no sea una gran competición deportiva, como espectáculo. Veo partidos de Euroliga, pero no quiere decir que nos lo podamos permitir. Además, la estrategia ha salido bien. Apostamos por la BCL, una competición sostenible, en lo deportivo y en lo económico, que ha crecido y va a crecer más con respecto a su paralela, la Eurocup, y que van a terminar sí o sí confluyendo. Nosotros vamos a estar en el punto adecuado para que esa fusión nos venga bien, no porque nos vayan a favorecer, sino porque Unicaja tenga voz. En el entorno de la Euroliga no tienes ninguna voz, eres un equipo que juega para los otros 13", exponía el malagueño las razones para esa decisión y su visión sobre el futuro del baloncesto en clave Unicaja.

"Es muy importante conocernos. Este club tiene una potencialidad enorme. La gente que está en el entorno tiene unos valores y un corazón verde de verdad, pero ese corazón hay que picarlo. Esos es fundamental. Un club que no respeta su historia tiene mal futuro. Nosotros respetamos nuestra historia, que es muy importante en lo deportivo y lo social. Entonces tendremos futuro. En el momento que hay mucha gente alrededor del proyecto tiene más vitalidad y más posibilidad económica. El merchandising va mucho mejor, lo comercial también se añade. Tenemos que intentar crecer, no sólo queremos ser el equipo de Málaga, también de la provincia, territorios colindantes y, por qué no, el equipo de Andalucía porque es el equipo de toda la región", apuntaba López Nieto sobre por dónde debe ir el crecimiento de la entidad y también sobre los límites del proyecto: "El techo está ahí, pero la ilusión no tiene techo. Lo que tenemos es que ser realistas y saber dónde estamos. Luchamos contra presupuestos altos y debemos saber nuestro lugar. Estamos en una época dorada, con dos títulos en dos años, no cierro la puerta a alguno más que pueda caer esta temporada, lo vamos a pelear aunque sé que es difícil. Lo importante es estar ahí. Que la gente sepa también cuando perdamos un partido es que esto no es una debacle, que lo normal es con el Madrid, el Valencia, el Barcelona o el Baskonia tengamos unos resultados no tan buenos como hemos tenido últimamente. Vamos a procurarlo, pero tenemos lo que tenemos. Estamos a la mitad del presupuesto que los otros dos de Euroliga y a cuatro veces, o tres y media, del Madrid o el Barcelona. Vamos a hacerlo con prudencia. Ellos han elegido una competición que les exige más, como la Euroliga. Tienen más de 20 partidos más en las piernas que los nuestros, pero han elegido ellos, nadie les puso una pistola. Cada uno elige su camino. Nosotros, de manera inteligente, con la gasolina que tenemos, es el que estamos llevando",

¿El futuro? Hay muchos rumores sobre la mesa sobre lo que va a ocurrir, pero en el club hay tranquilidad aunque se va como intención desestabilizadora algunas noticias que salen. "Nuestra idea es continuar con el gran núcleo de la plantilla. Habrá algún cambio, es normal, los proyectos hay que ir retocándolos para ir mejorando, pero la idea es quedarnos con la base de jugadores que tenemos. Dependemos del mercado, la vida sigue. Todos tienen sus cláusulas, no vamos a negociar ni una cláusula, dato muy importante. Si uno viene con la cláusula es que se quiere ir. El que no quiera estar con nosotros pues puerta, agradecerle los servicios prestados, si hay alguno, que a lo mejor no, que los rumores siempre van por delante de la noticia y a veces son instigados por un agente que utiliza al medio y el medio utiliza al agente. A veces es distorsionar el mercado, pero es algo que no podemos controlar", decía el presidente.

"Vamos a hacer unos buenos play off. Vamos con la tranquilidad de que ya tenemos un título que respalda una buena temporada. Aunque falláramos en los play off no vamos a dar una marcha atrás. Pasando el primero, que será muy complicado, soñar es gratis", cerraba López Nieto sobre lo que viene por delante en una temporada ya histórica pero que puede ser legendaria.