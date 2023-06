Unicaja-Euroliga, matrimonio difícil: "Es financieramente insostenible"

La Euroliga fue el hábitat del Unicaja en los primeros años del siglo, pero ahora es algo inviable. La subida de presupuesto de esta temporada próxima es significativa, pero son 8-10 millones menos de lo que tienen Valencia o Baskonia y bastante menos que Real Madrid o Barça. En el contexto actual, la idea la tiene clara Antonio Jesús López Nieto. Es tentador ver el mejor baloncesto del mundo fuera de la NBA (muchos la prefieren como espectáculo deportivo, hasta el propio Luka Doncic), pero se entiende desde la presidencia que no se dan las condiciones. Todo converge hacia una unión BCL-Eurocup en dos-tres años y ahí podría virar algo el escenario en función de cómo se acuerden los ascensos y descensos.

"En los parámetros actuales, con el ecosistema actual, el club estará en la BCL. Con la foto de hoy ir a la Euroliga no es posible, es inviable", decía López Nieto en su comparecencia para hacer balance de la temporada: "Ayer estuve en Madrid, pude hablar con el presidente de un club andaluza de fútbol, que ha ganado la Europa League, me decía Pepe Castro que ganarla suponía 50 millones de euros por entrar en la fase de grupos de la Champions League de manera directa y el que perdía la final recibía tres. Un equipo hermano, el Gran Canaria, no participará en una situación análoga por problemas financieros en la Euroliga tras ganar la Eurocup. Tenemos una Euroliga que deportivamente es una competición muy bonita, pero financieramente insostenible. La Euroliga está basada en magnates que apuestan por invertir en clubes, pero no hay ese retorno. Savané lo explicó perfectamente, es un tiro en el pie. Mientras estemos en este ecosistema, hay una falta de interés competitivo en los equipos menores. Para un equipo de abajo, un ASVEL, Alba Berlín o Bayern, que están el 14-15-16, tienes que esperar que los de licencia decidan qué hacen contigo... No estamos en América, nos gusta el interés competitivo.

"Si en unos años hay un marco distinto podemos planteárnoslo", no cerraba, no obstante, la puerta López Nieto a la Euroliga, aunque sí hacía un llamamiento a "racionalizar el calendario. No pueden tener ventanas FIBA, competición, Euroliga... Todo el mundo invita y sólo pagamos los clubes. No voy a engañar a nadie, seguiremos actualmente en la BCL".

También era cuestionado López Nieto por si se arrepentía de haber solicitado la organización en Málaga de la Final Four a posteriori. "En absoluto me arrepiento, no estuvimos al altura deportivamente esos días y no hay más. Hubo un evento magnífico en la ciudad, lo intentaría y lo repetiría de nuevo. A lo mejor no gestionamos bien las emociones, es un tema deportivo. Es un tema del que se sacaron buenas conclusiones y el post llegamos creciendo en un momento de forma muy bueno a los play off. Nos gustaría haber jugado como en el play off en la Final Four. Hay que ver Buscamos la estrategia legal para estar, hicimos una gran temporada. La carretera la pusimos, el bólido gripó en ese momento".

"Muchas veces se juzga la temporada por dos resultados. Y quiero ver el caso del Baskonia. Ha realizado un baloncesto magnífico y no han ganado ningún título. Como aficionado me ha encantado verlo. No estuvo en play off de Euroliga y quedó eliminado en cuartos de ACB y Copa. Ha hecho una buena temporada, yo creo", reflexionaba López Nieto, que también piensa que es un acicate para la plantilla y el club conquistar el título europeo el año que viene: "Nos incita a tener ese título de la BCL mientras tengamos este momento. Nuestros mínimos son los que son, no me vale ser el 12º y entrar en la Copa de Matute por organizar. A partir de los mínimos tenemos que ambicionar. Si tenemos un 33% de victorias contra Madrid y Barça en los parámetros actuales lo firmo ad eternum. No podemos vender lo que no es. Otros equipos buscan la excelencia y una canasta marca la diferencia. Si Laprovittola mete ese tiro y no se sale igual no vendemos una temporada maravillosa, sino buena".