BCL-Euroliga, diálogo abierto

Patrick Comninos, CEO de la BCL, atendió a los medios de comunicación este sábado, una especie de coloquio con los periodistas para hacer balance de lo que ha sido el año y lo que puede venir, cada vez más factible que BCL y Eurocup conforme una sola competición, ya se trabaja en ello. "Tenemos un diálogo muy abierto con la nueva dirección de la Euroliga, siempre con el objetivo de luchar por la solución definitiva para encontrar la forma hacer crecer el baloncesto europeo. Estamos sentados alrededor de la mesa analizando una serie de temas, no solo EuroCup y BCL. Esperamos poder compartir mucha información y no solo responder a los rumores. Hay mucho margen de mejora, y también confusión e incertidumbre. Ambos estamos alineados en esta dirección en la creación de un entorno que genera entusiasmo. No sorprende que necesitemos una mejor estructura y claridad para nuestra competición, necesitamos salvaguardar la fuerza de las ligas nacionales. Una de nuestras misiones clave es atraer inversión al baloncesto. Nadie invierte en un equipo deportivo que no tiene la oportunidad de ganar títulos", explicaba.

El nivel es muy alto en esta BCL, quedó refrendado en las semifinales. "Nosotros sabíamos antes de empezar que esta era la Final Four más competitiva de la historia: dos equipos que están en el top 5 de la ACB, la mejor liga de Europa, y dos equipos que han jugado la final de la Copa del Rey. Sabemos también que el Bonn ha sido uno de los grandes éxitos en la competición, líder en Alemania, han dominado desde el principio y mantienen el nivel hasta hoy; y un Hapoel de Jerusalén que es un clásico del baloncesto europeo, segundo en Israel. Así que la valoración que hacíamos antes de empezar que era la de más nivel, quedó demostrado en las semifinales, decididos ambos partidos en las últimas posesiones; es un claro indicativo, no solo del nivel de la Final Four, sino de la competición, que ahora los equipos que participan tienen rendimiento y son respetados en sus Ligas. Todos queremos continuar creciendo en cuanto al nivel del torneo. Estamos muy emocionados por los partidos de mañana, el tercer y cuarto puesto, una repetición de la final de Copa del Rey, que se van a enfrentar en play off, y la final entre dos equipos que compitieron muy bien el viernes".

Sobre los premios económicos que reparte la BCL en esta Final Four. "Al final del día, estamos en un ambiente competitivo, donde todos deberían beneficiarse financieramente. Lo que estamos dando a todos los equipos es importante para cubrir todos los gastos: viajes, estancias y otros costes. Siempre debe ser la guinda del pastel, una experiencia importante y placentera. Los equipos que levantan el trofeo obviamente deberían ser recompensados significativamente más", defendía.

Dejó en el aire si la Final Four de BCL tendrá un anfitrión o volver a la fórmula de buscar una sede neutral. "Antes de la final del año pasado, demostré nuestro compromiso de jugar en Bilbao y organizar una Final Four allí. Un lugar neutral siempre ha sido nuestra perspectiva estratégica, pero no vamos a ir a un lugar neutral solo porque sí. Este año, por varias razones, tuvimos muchas oportunidades de ir a un lugar neutral, pero ninguna de ellas nos satisfizo. Examinamos la oportunidad de ir a uno de nuestros participantes, y estamos muy contentos de estar en una región que está organizando grandes eventos deportivos. Ese es el nivel de garantía que esperamos cuando organizamos un evento. Nuestra intención es continuar buscando un lugar neutral. Si encontramos los socios adecuados, examinaremos la oportunidad de ir a un lugar neutral".